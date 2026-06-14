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BIST 100 endeksinde yer alan ve 10 TL'nin altında işlem gören hisseler açıklandı. Listede IZENR, ENERY, TUREX, REEDR, HEKTS ve SASA gibi şirketler yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisse fiyatı 10 TL'nin altında bulunan şirketler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle düşük nominal fiyatlı hisseler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar fiyat seviyesinin tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığını vurguluyor.

Finnet2000'in açıkladığı verilere göre BIST 100 endeksinde yer alan şirketler arasında 10 TL'nin altında işlem gören 20 hisse bulunuyor. Listede enerji, teknoloji, sanayi, spor ve holding sektörlerinden şirketler yer aldı.

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10 TL'NİN ALTINDA İŞLEM GÖREN HİSSELER

IZENR – 9,63 TL
ENERY – 9,46 TL
TUREX – 8,15 TL
REEDR – 7,83 TL
GENIL – 7,82 TL
ODAS – 7,27 TL
OBAMS – 6,88 TL
**KONTR

– 6,07 TL
BTCIM – 5,84 TL
EUREN – 4,56 TL
QUAGR – 3,96 TL
HEKTS – 3,89 TL
FENER – 3,30 TL
PSGYO – 3,25 TL
ZOREN – 2,87 TL
SASA – 2,60 TL
TUKAS – 2,37 TL
PAHOL – 1,65 TL
CANTE

– 1,45 TL
GSRAY **– 1,06 TL

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DÜŞÜK FİYAT HER ZAMAN UCUZLUK ANLAMINA GELMİYOR

Uzmanlar, bir hissenin fiyatının düşük olmasının tek başına "ucuz" olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. Bir şirketin değerlemesinde hisse fiyatının yanı sıra karlılık, borçluluk, büyüme potansiyeli ve sektör dinamikleri gibi birçok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Yatırımcıların özellikle şirketlerin bilanço performanslarını, yatırım planlarını, temettü politikalarını ve sermaye yapılarındaki değişimleri yakından takip etmeleri öneriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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