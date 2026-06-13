Verilere göre, ilk 5 aracı kurumun toplam alımı 4 milyon 809 bin 72 lot olurken, ilk 5 satıcının toplam satışı 2 milyon 878 bin 348 lot olarak kaydedildi.

ASELS'TE EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

ASELS hisselerinde en yüksek net alımı gerçekleştiren aracı kurum HSBC Yatırım oldu.

HSBC: 2 milyon 491 bin 334 lot (%45,94) – Ortalama maliyet: 373,472 TL

İş Yatırım: 1 milyon 175 bin 911 lot (%21,68) – Ortalama maliyet: 379,826 TL

QNB Yatırım: 677 bin 626 lot (%12,50) – Ortalama maliyet: 370,051 TL

Ünlü Menkul: 275 bin 182 lot (%5,07) – Ortalama maliyet: 370,965 TL

Osmanlı Yatırım: 189 bin 19 lot (%3,49) – Ortalama maliyet: 375,551 TL

Kaynak: ForIvest

ASELS'TE EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise Global Menkul, en yüksek net satış gerçekleştiren kurum olarak öne çıktı.

Global Menkul: 1 milyon 193 bin 692 lot (%22,01) – Ortalama maliyet: 375,866 TL

TEB Yatırım: 612 bin 180 lot (%11,29) – Ortalama maliyet: 370,371 TL

Garanti BBVA Yatırım: 404 bin 950 lot (%7,47) – Ortalama maliyet: 391,231 TL

Ziraat Yatırım: 343 bin 89 lot (%6,33) – Ortalama maliyet: 385,320 TL

Bank of America: 324 bin 437 lot (%5,98) – Ortalama maliyet: 330,572 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.