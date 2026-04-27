Karahan, mart ve nisanda faizi sabit tuttuklarını belirterek, "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa para politikasını daha da sıkılaştıracağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada enflasyon görünümüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle risklerin sürdüğünü belirterek, gerektiğinde para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidilebileceğini vurguladı.

Karahan, enflasyon görünümündeki riskler nedeniyle mart ve nisan aylarında politika faizinin sabit bırakıldığını belirterek, "Devam eden süreçte gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk" dedi.

PİYASA OYNAKLIĞINA KARŞI ADIMLAR

Likidite ve döviz piyasasına yönelik alınan tedbirlere değinen Karahan,
"Bu kapsamda, 2 Mart itibarıyla bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vererek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 40'ta oluşmasını sağladık. Ayrıca, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. İvedilikle attığımız bu adımlar, piyasa oynaklıklarının sınırlı kalmasında etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"KALICI BİR BOZULMA OLMASI DURUMUNDA PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Para politikası kararlarının enflasyon odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını vurgulayan Karahan, "Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" dedi.

Karahan, Türk lirasındaki görece istikrarın maliyet baskılarını sınırladığını ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

