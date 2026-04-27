Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı 2025 faaliyet raporuna göre, banka yılı 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 TL net zararla tamamladı. Böylece 2024 yılında 700 milyar 354 milyon TL seviyesinde olan zarar, 2025'te daha da artış gösterdi.

FAİZ GELİR-GİDER DENGESİ

Rapora göre 2025 yılında TCMB'nin faiz gelirleri 455 milyar 87 milyon TL olurken, faiz giderleri 1 trilyon 353 milyar 576 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve net faiz gideri 898 milyar 488 milyon TL olarak kaydedildi.

KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

Komisyon ve hizmet gelirleri 12 milyar 632 milyon TL, giderleri ise 696 milyon TL olurken, bu kalemde 11 milyar 935 milyon TL net gelir elde edildi.

FAİZ DIŞI GELİR VE GİDERLER

Faiz dışı gelirler 137 milyar 240 milyon TL olurken, faiz dışı giderler 317 milyar 218 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve net faiz dışı gider 179 milyar 977 milyon TL olarak hesaplandı.

VERGİ ÖNCESİ ZARAR

Vergi öncesi zarar 1 trilyon 66 milyar TL olurken, ertelenmiş vergi geliri 1 milyar 655 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet raporundaki "Sayılarla 2025" bölümüne göre TCMB'nin çalışan sayısı 4 bin 123 oldu, uluslararası rezervler 184 milyar 100 milyon dolar, altın mevcudu 811,4 ton ve emisyon hacmi 864 milyar TL olarak açıklandı.

ÖDEME SİSTEMLERİ VERİLERİ

Ödeme sistemleri tarafında toplam işlem tutarı 1,4 katrilyon TL, işlem sayısı ise 5,9 milyar olarak gerçekleşti.

Raporda ayrıca 2025 yılında 2 bin 702 reel sektör görüşmesi yapıldığı, 831 yatırımcı kuruluşla toplantı gerçekleştirildiği, 21 bin 367 bilgi talebinin yanıtlandığı ve 64 basın duyurusu yapıldığı belirtildi.