İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için kura çekimi tamamlandı. Üç gün süren çekilişlerin ardından hak sahipleri belirlenirken, yüz binlerce başvuru sahibi sonuçları öğrenmek için e-Devlet ve TOKİ ekranlarına yöneldi.

Kuraya katılan milyonlarca kişi sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini merak ediyor.

3 GÜN SÜRDÜ, CANLI YAYINLANDI

İstanbul'daki kura süreci 25 Nisan'da başladı ve 27 Nisan itibarıyla sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edildi. Gün boyunca isimlerin tek tek açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri netleşti.

KATEGORİLERE GÖRE KURA ÇEKİLDİ

Projede şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler gibi farklı gruplar için ayrı ayrı kura çekimleri yapıldı. Her kategori için belirlenen kontenjanlar doğrultusunda hak sahipleri belirlenirken, kesin listelerin dijital ortama aktarılması bekleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BAKAN KURUM: "EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sürecinin tamamlandığını duyurarak, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR E-DEVLET VE TOKİ'DE

İstanbul kura sonuçlarının noter onayının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağı bildirildi. Başvuru sahipleri ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından sonuçlarını öğrenebilecek.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'daki kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde 81 ili kapsayan kura takvimi de sona ermiş oldu.

KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kura çekimi sonrası hak sahiplerini sözleşme süreci bekliyor. Noter onaylı listelerin yayımlanmasının ardından TOKİ tarafından açıklanacak tarihlerde banka şubelerine gidilerek sözleşme imzalanacak. Bu aşamada konut bedelinin belirli bir kısmı (genellikle yüzde 10) peşinat olarak ödenecek. Taksit ödemeleri ise çoğunlukla konut teslimini takip eden ay başlayacak.

Hak sahipliği kazanan vatandaşlar için ödeme süreci noter onaylı listelerin ardından başlayacak. Belirlenen güncel finansal çerçeve şu şekilde;

Peşinat: Konut bedelinin %10'u sözleşme aşamasında peşin olarak ödenecek.

Vade seçeneği: Vatandaşlar 240 ay (20 yıl) vade imkanıyla ev sahibi olabilecek.

Başlangıç fiyatları: Konut fiyatlarının yaklaşık 1.950.000 TL'den, aylık taksitlerin ise 7.313 TL'den başlaması öngörülüyor.

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar ise başvuru sırasında yatırdıkları ücretleri banka şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla geri alabilecek.

Yedek listeler: Kurada asil olarak belirlenenlerin sözleşme imzalamaması durumunda, sırasıyla yedek listedeki vatandaşlara hak tanınacak.

Teslim tarihi: İnşaatların hızla başlamasıyla birlikte konutların Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.

KONUTLAR İSTANBUL'DA HANGİ BÖLGELERDE YAPILACAK?

Projede İstanbul genelinde farklı bölgeler öne çıkıyor. Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir (Kayabaşı ve Hoşdere) ve Esenler; Anadolu Yakası'nda ise Tuzla ve Pendik projelerin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.