Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni yol haritasına göre sosyal konutlarda ilk teslimatların Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Önceliğin deprem bölgesine verileceği projede, 2028 yılına kadar 81 ilin tamamında toplam 500 bin konutun bitirilmesi hedefleniyor.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SORGUSUZ HAK SAHİPLİĞİ

Projenin en hassas noktalarından birini şehit yakınları ve gaziler oluşturuyor.

Bakan Kurum, İstanbul özelinde başvuru yapan tüm şehit ve gazi ailelerinin kontenjan sınırı olmaksızın doğrudan hak sahibi olduğunu duyurdu.

Bu aileler için kura süreci sadece oturacakları kat ve daire numarasını belirlemek amacıyla yapılacak.

İSTANBUL’DA YENİ MODEL: 3 YIL SÜRELİ KİRALIK SOSYAL KONUT

Yüksek kira fiyatlarına karşı Bakanlık, İstanbul’da ilk kez uygulanacak olan kiralık sosyal konut modelini hayata geçiriyor. Bu yeni modelin detayları şöyle:

• Teslim Tarihi: İlk etapta yer alan 2 bin konut, bu yılın ağustos ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

• Merkezi Lokasyon: Konutlar şehrin çeperlerinde değil; ulaşılabilir, yaşamın içinde ve şehir merkezlerinde inşa edilecek.

• Kapasite: İstanbul’un iki yakasında toplam 15 bin kiralık konut üretilecek ve bu sayı 3 yıl içinde tamamlanacak.

• Süre Sınırı: Bu konutlarda barınma imkanı, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla 3 yıl ile sınırlandırılacak.