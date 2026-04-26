ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde silah seslerinin duyulması, hafta sonuna denk gelen gelişme sonrası piyasalarda dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, artan jeopolitik risk algısının pazartesi günü küresel piyasalara nasıl yansıyacağını merak ediyor.

Etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nde, bir saldırganın ana güvenlik noktasını aşmaya çalıştığı ve bu sırada silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, California'nın Torrance kentinden 31 yaşındaki Cole Tomas Allen isimli şüpheli gözaltına alındı.

PİYASALARDA İLK ETKİLER

26 Nisan 2026 itibarıyla piyasalar, gelişmeyi halihazırda gergin olan Orta Doğu (İran) gerilimiyle birlikte değerlendirerek "yüksek risk"olarak fiyatlamaya başladı.

ALTIN VE DOLAR İÇİN BEKLENTİ NE?

Analistler, risk algısının yükselmesi durumunda yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelebileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gündeme gelebilirken, küresel dolar talebinin artması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturabilir.

BORSA TARAFINDA TEMKİNLİ SENARYO

Küresel piyasalarda artabilecek belirsizlikle birlikte hisse senedi piyasalarında risk iştahının zayıflayabileceği değerlendiriliyor. Bu çerçevede Borsa İstanbul'un yeni haftaya temkinli veya satıcılı bir başlangıç yapabileceği öngörülüyor.

SEKTÖREL YANSIMALAR NE OLABİLİR?

Artan jeopolitik tansiyonun savunma sanayii gibi sektörlere yönelik ilgiyi artırabileceği, buna karşılık teknoloji ve büyüme odaklı hisselerde temkinli bir görünümün öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.