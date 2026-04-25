Google Haberler

BitMEX’in kurucu ortağı ve piyasa analizleriyle sık sık gündem yaratan Arthur Hayes, kripto para dünyasında kartların yeniden dağıtılacağını iddia etti.

Arthur Hayes’in son öngörüsü, piyasanın en büyük ikinci varlığı olan Ethereum (ETH) yatırımcılarını tedirgin edecek cinsten.

Hayes, katıldığı son röportajda Ethereum’un piyasa hakimiyetinin sonsuza kadar sürmeyeceğini savundu. Ünlü isme göre 2030 yılına gelindiğinde Ethereum, piyasa değeri bakımından ilk üç kripto para arasındaki yerini kaybedebilir.

Yıllardır Bitcoin’in en güçlü takipçisi olarak görülen Ethereum’un bu olası düşüşü, kripto ekosisteminde devasa bir sermaye kaymasına işaret ediyor.

Yatırımcılar Bitcoin'e koşuyor: Altının rolü değişiyor mu? Yatırımcılar Bitcoin'e koşuyor: Altının rolü değişiyor mu?

ETHEREUM’UN TAHTINA ADAY: YAPAY ZEKA ALTCOINLERİ

Peki, Ethereum’un boşaltacağı koltuğa kim oturacak? Hayes’e göre bu sorunun cevabı akıllı sözleşme platformlarında değil, yapay zeka (AI) odaklı projelerde gizli.

Hayes, özellikle şu noktalara dikkat çekiyor:

• Devasa Büyüme Farkı: 2024’ün ilk yarısında Ethereum yüzde 40 oranında bir büyüme sergilerken, yapay zeka odaklı projeler ortalama yüzde 250 gibi agresif bir yükseliş kaydetti.

• Yatırımcı Algısında Değişim: Yatırımcılar artık sadece merkeziyetsiz finans (DeFi) değil, yapay zeka altyapısı sunan projelere daha fazla değer biçiyor.

Hayes, bu dönüşümde Render Network (RNDR) ve Fetch.ai (FET) gibi yapay zeka destekli projelerin başrol oynayabileceğine inanıyor.

SERMAYE YER Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Hayes’in analizine göre eğer bir yapay zeka tokenı Ethereum’u piyasa değerinde geride bırakmayı başarırsa, bu durum bir "domino etkisi" yaratacak.

Mevcut ETH yatırımcılarının sermayelerini yapay zeka sektörüne kaydırmasıyla birlikte, kripto ekosisteminde yeni bir milyarderler sınıfı ve tamamen farklı bir pazar yapısı oluşabilir.

Arthur Hayes, geleceğin akıllı sözleşmelerde değil, dijital varlıklarla entegre olmuş yapay zeka zekasında olduğunu savunuyor. Kripto dünyası şimdi Hayes’in bu kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş Yatırım'ın bu hafta sattığı hisseler (20-24 Nisan 2026)İş Yatırım'ın bu hafta sattığı hisseler (20-24 Nisan 2026)
Erdoğan " Türkiye bir ilk" dedi: Kiralık sosyal konut uygulaması başlıyorErdoğan " Türkiye bir ilk" dedi: Kiralık sosyal konut uygulaması başlıyor

Google Haberler