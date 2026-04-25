Arthur Hayes’in son öngörüsü, piyasanın en büyük ikinci varlığı olan Ethereum (ETH) yatırımcılarını tedirgin edecek cinsten.

Hayes, katıldığı son röportajda Ethereum’un piyasa hakimiyetinin sonsuza kadar sürmeyeceğini savundu. Ünlü isme göre 2030 yılına gelindiğinde Ethereum, piyasa değeri bakımından ilk üç kripto para arasındaki yerini kaybedebilir.

Yıllardır Bitcoin’in en güçlü takipçisi olarak görülen Ethereum’un bu olası düşüşü, kripto ekosisteminde devasa bir sermaye kaymasına işaret ediyor.

ETHEREUM’UN TAHTINA ADAY: YAPAY ZEKA ALTCOINLERİ

Peki, Ethereum’un boşaltacağı koltuğa kim oturacak? Hayes’e göre bu sorunun cevabı akıllı sözleşme platformlarında değil, yapay zeka (AI) odaklı projelerde gizli.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Hayes, özellikle şu noktalara dikkat çekiyor:

• Devasa Büyüme Farkı: 2024’ün ilk yarısında Ethereum yüzde 40 oranında bir büyüme sergilerken, yapay zeka odaklı projeler ortalama yüzde 250 gibi agresif bir yükseliş kaydetti.

• Yatırımcı Algısında Değişim: Yatırımcılar artık sadece merkeziyetsiz finans (DeFi) değil, yapay zeka altyapısı sunan projelere daha fazla değer biçiyor.

Hayes, bu dönüşümde Render Network (RNDR) ve Fetch.ai (FET) gibi yapay zeka destekli projelerin başrol oynayabileceğine inanıyor.

SERMAYE YER Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Hayes’in analizine göre eğer bir yapay zeka tokenı Ethereum’u piyasa değerinde geride bırakmayı başarırsa, bu durum bir "domino etkisi" yaratacak.

Mevcut ETH yatırımcılarının sermayelerini yapay zeka sektörüne kaydırmasıyla birlikte, kripto ekosisteminde yeni bir milyarderler sınıfı ve tamamen farklı bir pazar yapısı oluşabilir.

Arthur Hayes, geleceğin akıllı sözleşmelerde değil, dijital varlıklarla entegre olmuş yapay zeka zekasında olduğunu savunuyor. Kripto dünyası şimdi Hayes’in bu kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışıyor.

