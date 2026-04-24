Opsiyon piyasasında sona eriş tarihi geldiğinde yatırımcılar pozisyonlarını kapatmak ya da ötelemek zorunda kalır. Bu süreç spot piyasada ani alım veya satım dalgalarına yol açabilir. Ne kadar büyük olursa o kadar fazla oynaklık demek.

Bugün Deribit’te yaklaşık 106.000 Bitcoin opsiyonu sona eriyor. Toplam değer 8,3 milyar dolar. Put-call oranı 0,98 ile nötr bir tablo çiziyor. BTC max pain seviyesi 73.000 dolar. Şu anki fiyat 78.000 dolar civarında. Bu farkın büyüklüğü önemli.

Ethereum tarafında ise 575.000 ETH opsiyonu sona eriyor. Toplam değer 1,34 milyar dolar. ETH için max pain seviyesi 2.200 dolar, şu anki fiyat ise 2.320 dolar. Son 24 saatte put hacmi call hacminin önüne geçti. Bu kısa vadeli temkinli bir tablo çiziyor.

MAX PAİN NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Max pain opsiyon alıcılarının en fazla zarar edeceği fiyat seviyesini ifade ediyor. Piyasa bu seviyeye doğru çekilme eğilimi gösterir çünkü satıcılar bu noktada en az ödeme yapar.

BTC için 73.000 dolar, ETH için 2.200 dolar max pain seviyeleri. Şu an her ikisi de bu seviyelerin üzerinde işlem görüyor. Bu demek oluyor ki bugün sona eriş öncesinde aşağı yönlü bir çekim baskısı oluşabilir. Ancak 75.000 ve 80.000 dolar seviyelerinde çok büyük call yani alım pozisyonları var. Bu da yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.

BTC İÇİN İKİ SENARYO

BTC’nin 77.000 doların üzerinde sona erme ihtimali yüzde 85. 75.000 ve 80.000 dolar seviyelerinde büyük hacimler bulunuyor.

Boğa senaryosunda sona eriş 78.000 dolar üzerinde gerçekleşir. Bu durumda kısa pozisyonlar sıkışır ve yukarı yönlü ivme güçlenir. 80.000 dolar direnci tekrar test edilebilir.

Ayı senaryosunda max pain olan 73.000 dolara doğru çekilme yaşanır. 76.000 dolar desteğinin kırılması bu senaryoyu güçlendirir.

ETH İÇİN TABLO DAHA KARMAŞIK

Ethereum’da son 24 saatte put hacmi call hacminin önüne geçti. Bu kısa vadeli düşüş beklentisinin arttığına işaret ediyor. ETH fiyatı son birkaç saatte yüzde 1 geriledi.

Greeks.live Bitcoin’in ikinci çeyrekte hem fiyat hem piyasa duyarlılığı açısından birinci çeyreğe göre çok daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekiyor. Makroekonomik baskılar yılın ortasına kadar hafiflemezse 78.000 dolarlık mevcut taban güçlü destek olarak kalabilir.

HAZİRAN SONA ERİŞİ DAHA BÜYÜK

Bu aylık sona eriş toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 25’ini kapatıyor. Açık pozisyonların yüzde 12’si Mayıs sonunda, yüzde 24’ü ise Haziran sonunda sona erecek. Haziran sona erişi bir sonraki büyük çeyreklik event olacak ve piyasa yönü açısından daha fazla ağırlık taşıyacak.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

BTC şu an 78.000 dolar, TL bazında yaklaşık 3,38 milyon TL. ETH 2.320 dolar, yaklaşık 100.000 TL. Bugün sona eriş saati Deribit’te 08:00 UTC yani Türkiye saatiyle 11:00. Bu saate kadar piyasada oynaklık artabilir. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar dikkatli olmalı.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

BTC’nin 76.000 dolar desteğini koruyup koruyamadığı, sona eriş sonrası hacim değişimi, ETH put-call oranının seyri ve Fed 28-29 Nisan kararı önümüzdeki günlerin belirleyici göstergeleri.

Meta Açıklama:

Bugün BTC ve ETH için 9,8 milyar dolarlık opsiyon sona eriyor. Max pain BTC’de 73.000, ETH’de 2.200 dolar. Oynaklık bekleniyor. Detaylar bu haberimizde.

Kaynaklar: CoinGape, Yahoo Finance ve Greeks.live verileri esas alınarak derlenmiştir.