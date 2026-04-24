XRP, Mart ayından bu yana görülen en dar fiyat bandında konsolide olurken Grok, Ethereum'un (ETH) olası bir yükseliş senaryosu üzerinden XRP için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

ETH FRAKTALI VE XRP KORELASYONU

Analiz, Ethereum'un 2020–2021 dönemindeki tarihi yükseliş yapısını (fraktal) tekrar etmesi durumunda 2027–2028 yılları arasında 54.000 dolara ulaşabileceği tezi üzerine kuruldu. Bu senaryoyu değerlendiren Grok, şu öngörülerde bulundu:

ETH ve XRP arasındaki tarihsel korelasyonun coşkulu piyasa dönemlerinde 0.6–0.7 bandında hareket ettiğini belirten Grok, ETH'nin 54 bin dolara çıktığı bir dünyada XRP'nin 8 ile 15 dolar arası olabileceğini belirtti.

Fiyatın 20 dolar üzerine çıkması için piyasada "blow-off top" denilen aşırı bir çılgınlık evresinin yaşanması gerektiğini ekleyen yapay zeka, "Bu tamamen spekülasyon, hiçbir şey garanti değil" uyarısını da ihmal etmedi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: "YAY GİDEREK GERİLİYOR"

XRP'nin mevcut piyasa performansı, teknik analizde "sıkışma" (compression) evresi olarak adlandırılıyor. 1,50 dolarlık direnç testinden reddedilen fiyatın 1,40 dolar civarında dengelenmesi, büyük bir hareketin habercisi olarak yorumlanıyor.

Eğer XRP 1,50–1,55 dolar direncini hacimli bir şekilde kırarsa, momentumun hızla 2,00 dolar psikolojik sınırına doğru kayması bekleniyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,30 dolar seviyesi en kritik kale olarak görülüyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda yükseliş senaryosu geçerliliğini yitirebilir.

Kaynak: TradingView

SEC VE ETF BEKLENTİSİ

Fiyatın bu dar banttan kurtulmasını sağlayacak en güçlü temel faktör kurumsal talep olarak öne çıkıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) önünde bekleyen yedi farklı spot XRP ETF başvurusu, piyasanın asıl yönünü tayin edecek.

Yatırımcılar, ETF onaylarının gelmesi durumunda teknik sıkışmanın yukarı yönlü sert bir patlamayla sonuçlanabileceğine inanıyor. Şimdilik XRP, 1,40 dolar seviyesinde sessizliğini koruyarak bir sonraki büyük dalgayı bekliyor.

Kaynak: Cryptonews

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.