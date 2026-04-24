Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Şubat’ta patlak veren İran-İsrail savaşıyla sarsılan rezervlerini yeniden tahkim ediyor.

Nisan ayı başından bu yana izlenen artış grafiği, 17 Nisan haftasında da bozulmadı.

Toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolarlık artışla 174 milyar 467 milyon dolara ulaştı.

ALTIN REZERVLERİ ARTIYOR

Rezerv tablosundaki en dikkat çekici değişim altın kaleminde yaşandı.

Brüt döviz rezervlerinde bir miktar kan kaybı gözlenirken, altın rezervleri adeta lokomotif görevi gördü:

• Altın Rezervleri: 5 milyar 800 milyon dolarlık artışla 112,6 milyar dolara tırmandı.

• Brüt Döviz Rezervleri: 2,2 milyar dolarlık bir azalışla 61,8 milyar dolara geriledi.

• Net Sonuç: Dövizdeki düşüşe rağmen altındaki değer kazancı ve miktar artışı, toplam rezervleri yukarı taşımaya yetti.

174 MİLYAR DOLAR EŞİĞİ GEÇİLDİ

Şubat sonunda başlayan savaşın etkisiyle döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, Merkez Bankası’nın rezervlerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu.

10 Nisan haftasında 170,9 milyar dolar olan toplam rezervlerin kısa sürede 174,4 milyar dolara çıkması, ekonomi yönetiminin tampon mekanizmalarını güçlendirdiğini gösteriyor.