Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporuna göre reel sektör ve hane halkı beklentilerinde nisan enflasyonu için artış kaydedildi.

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu.” açıklamasında bulundu.

Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz… pic.twitter.com/VKCRSyhOJQ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 24, 2026

Bakan Şimşek, petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskıların arttığını ve beklentilerde bozulma gözlendiğini bildirdi.

Şimşek, “Artan enerji fiyatları ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.” dedi. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.