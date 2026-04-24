Küresel belirsizliklerin ve çatışmaların gölgesinde Türkiye’nin istikrarını koruduğunu vurgulayan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) küresel bir çekim merkezine dönüştürecek yeni teşvik paketini ilan etti.

GİRİŞİMCİLERE 20 YIL VERGİ MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle yurt dışından Türkiye’ye dönecek girişimciler ve küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezleri için tarihi bir adım atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik ediyoruz. Önümüzdeki 20 sene boyunca İstanbul Finans Merkezi içinde elde edilen kazançların yüzde 100’ü, bunun dışında elde edilenin ise yüzde 95’i kurum kazancından indirilebilecek. Keza buralarda çalışan nitelikli çalışanlara belli şartlarla ücret istisnası getiriyoruz.”

Erdoğan, "Yine ihracat kadar kritik olan bir diğer konu, ülkemize döviz kazandırıcı teşviklerdir. Bu noktada vergi kanunlarımızda çok sayıda düzenleme var; şimdi bunlara inşallah yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişiler hakkında konuşan Erdoğan, "Ülkemize gelmeleri halinde, 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye’de vergi almayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yalnızca varsa ülke içi gelirlerini vergilendireceğiz. Türkiye’de bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisini yüzde 1 olarak uygulayacağız." açıklamasında bulundu.

İHRACATÇIYA VE TRANSİT TİCARETE TAM DESTEK

İmalatçı ve ihracatçılar için kurumlar vergisinde indirime gidileceğini müjdeleyen Erdoğan, transit ticaret faaliyetlerine yönelik vergi avantajlarını da genişlettiklerini duyurdu:

İhracatçıya Vergi İndirimi: İmalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi yüzde 9’a düşürülecek.

İFM’de Vergi Sıfırlanıyor: Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda mevcut yüzde 50’lik indirim oranı yüzde 100’e çıkarılıyor. Böylece bu kazançlardan kurumlar vergisi alınmayacak.

İFM Dışı Teşvik: Bu teşvik ilk kez İFM dışına da yayılıyor; İstanbul Finans Merkezi dışında transit ticaret yapanların kazançlarının yüzde 95’i vergi dışı bırakılıyor.

"TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASIDIR"

Bölgesel ve küresel güvenlik krizlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yönettiğini vurguladı:

“İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışan odaklara rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle süreçleri takip ediyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve adil barışa giden yolun açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye, bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir.”

YENİ DÜZENLEMELER MECLİS YOLUNDA

Türkiye’yi küresel bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, kapsamlı bir yasal düzenlemenin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını açıkladı. Erdoğan, “Hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz. Ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız." dedi.