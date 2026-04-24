Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, bugün spor dünyasının kalbinin attığı yer olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; F1 CEO’su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile bir araya gelerek, Türkiye Grand Prix'sinin resmi takvime dönüş detaylarını paylaşacak.

İstanbul Park, 2005-2011 arası ve pandemi dönemindeki unutulmaz yarışların ardından, 2027 sezonuyla birlikte yeniden griddeki yerini alacak.

İSTANBUL SOKAKLARINDA FORMULA 1 RÜZGARI

Tanıtım etkinliğinin en ikonik anı, İstanbul’un tarihi sokaklarında yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği start ile bir Formula 1 aracı şehre inecek:

Galataport’tan başlayacak olan sürüş, Karaköy ve Beşiktaş sahil şeridini takip ederek Dolmabahçe’de son bulacak.

Modern F1 teknolojisi ile İstanbul’un tarihi dokusu Boğaz hattında buluşacak.

TURİZM VE PRESTİJ: PİSTTEN KAPALIÇARŞI’YA

İstanbul Park’ın efsanevi 8. virajı pilotları heyecanlandırırken, yarış için şehre gelecek on binlerce turist İstanbul ekonomisine can suyu olacak.

Organizasyonun; Topkapı Sarayı’ndan Kapalıçarşı’ya kadar kentin tüm tarihi mirasını dünyaya tanıtması hedefleniyor.