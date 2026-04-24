Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu olan Formula 1, uzun bir aranın ardından "evim" dediği İstanbul Park’a geri dönüyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, bugün spor dünyasının kalbinin attığı yer olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; F1 CEO’su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile bir araya gelerek, Türkiye Grand Prix'sinin resmi takvime dönüş detaylarını paylaşacak.
İstanbul Park, 2005-2011 arası ve pandemi dönemindeki unutulmaz yarışların ardından, 2027 sezonuyla birlikte yeniden griddeki yerini alacak.
İSTANBUL SOKAKLARINDA FORMULA 1 RÜZGARI
Tanıtım etkinliğinin en ikonik anı, İstanbul’un tarihi sokaklarında yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği start ile bir Formula 1 aracı şehre inecek:
Galataport’tan başlayacak olan sürüş, Karaköy ve Beşiktaş sahil şeridini takip ederek Dolmabahçe’de son bulacak.
Modern F1 teknolojisi ile İstanbul’un tarihi dokusu Boğaz hattında buluşacak.
TURİZM VE PRESTİJ: PİSTTEN KAPALIÇARŞI’YA
İstanbul Park’ın efsanevi 8. virajı pilotları heyecanlandırırken, yarış için şehre gelecek on binlerce turist İstanbul ekonomisine can suyu olacak.
Organizasyonun; Topkapı Sarayı’ndan Kapalıçarşı’ya kadar kentin tüm tarihi mirasını dünyaya tanıtması hedefleniyor.