NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve beraberindeki heyet, Ankara temasları kapsamında ASELSAN'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Görgün, “NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte ve beraberindeki heyeti ASELSAN Gölbaşı Yerleşkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türk savunma sanayiinin, NATO’nun caydırıcılığına ve kolektif güvenliğine sağladığı katkıları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

"İLERİ TEKNOLOJİ KABİLİYETLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Ziyaret kapsamında Ar-Ge ve seri üretim çalışmalarının yerinde incelendiğini belirten Görgün, “İleri teknoloji kabiliyetlerimizi paylaştık. Sayın Genel Sekreter ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görgün, bu temasın Türkiye’nin NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki tamamlayıcı rolünün daha güçlü biçimde anlaşılmasına katkı sunduğunu söyleyerek, “Millî mühendislik gücümüz ve yenilikçi çözümlerimizle küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.