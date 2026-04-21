Kurumsal girişlerin desteğiyle 76.500 dolar seviyelerinde tutunan lider kripto para birimi, "yatırımcı maliyet tabanı" engeline takılmış durumda.

Türkiye saati ile 14.44 verilerinde Bitcoin (BTC), sınırlı tuttuğu yükselişle 76.585 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ancak Schwab Finansal Araştırma Merkezi’nden Jim Ferraioli’ye göre yukarı yönlü hareketin devamı için 2 kritik eşiğin aşılması şart.

Analizler, aktif yatırımcıların ortalama maliyetinin 78.000 dolar, spot ETF yatırımcılarının maliyet tabanının ise 83.000 dolar civarında yoğunlaştığını gösteriyor.

Bu durum, fiyat bu seviyelere yaklaştığında "başa baş" noktasına gelen yatırımcıların satış baskısı oluşturabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca 87.000 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli trendin hala bu seviyelerin üzerinde kalındığında teyit edileceğini gösteriyor.

KURUMSAL DEVLERİN İLGİSİ SÜRÜYOR

Kaynak: Paribu

Piyasadaki satış baskısına rağmen kurumsal kanattan gelen veriler umut verici.

• Fon Akışları: CoinShares verilerine göre geçtiğimiz hafta kripto fonlarına 1,5 milyar dolarlık rekor giriş yaşandı.

• Yeni Ürünler: Morgan Stanley’nin spot ETF hamlesi ve Goldman Sachs’ın yeni gelir ETF’si başvurusu, Bitcoin’in kurumsal portföylerdeki yerini sağlamlaştırıyor.

• Piyasa Hacmi: Toplam market kapasitesi 2,57 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, Bitcoin'in dolaşımdaki arzı 20 milyon sınırını aşmış durumda.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE "YÜKSELİŞ TRENDİ"

Kaynak: TradingView

TradingView grafiklerinde Bitcoin’in günlük periyotta bir yükseliş kanalı oluşturmaya çalıştığı görülüyor.

Şubat ayındaki sert düşüşün ardından toparlanan parite, nisan ayı itibarıyla daha yüksek dipler yaparak ilerliyor.

Wyckoff Piyasa Derecelendirmesi’ne göre 10 üzerinden 5,5 puan alan Bitcoin ne tam bir boğa ne de tam bir ayı piyasasında; "karar aşamasında" bir görüntü sergiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MEVZUAT BEKLENTİSİ

Fiyatların dar bir aralığa sıkışmasında dış etkenler de rol oynuyor.

ABD-İran hattındaki ateşkes iyimserliği piyasayı desteklese de petrol fiyatlarındaki oynaklık ve ABD Senatosu’nda bekleyen CLARITY Yasası (2025 Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası) yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

Sonuç olarak; Bitcoin 76.000 dolar desteğini koruduğu sürece bireysel yatırımcıların yüzde 60’ı yükselişin süreceğine inanıyor. Ancak 83.000 dolarlık "ETF maliyet duvarı", gerçek bir boğa rallisi için en büyük sınav olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.