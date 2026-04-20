Bitcoin, madencilerin tarihî bir satış baskısı altında olduğu ve borsalardaki rezervlerin 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği karmaşık bir dönemden geçiyor.

CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin madencileri Mart sonundan bu yana aktif satış yaparak piyasada arz fazlası oluşturuyor.

Günlük petahash başına hash fiyatı 27,89 dolar ile tarihî dip seviyeye indi. Verimsiz ekipmanların zarar etmesi, madencileri operasyonel maliyetleri karşılamak için BTC satmaya zorunlu kılıyor.

Madencilerden gelen arz artışı, Nisan ayında Bitcoin ETF girişlerinin 69,6 milyon dolara gerilemesiyle birleşerek fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor.

ARZ KITLIĞI VE BALİNA HAREKETLİLİĞİ

Borsalardaki toplam Bitcoin arzı 2,21 milyon BTC ile dolaşımdaki arzın yalnızca %5,88’ine gerilerken, bu durum Aralık 2017’den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Buna karşılık büyük yatırımcılar (balinalar) biriktirmeye devam ediyor:

• Rekor Birikim: 1000 BTC’den fazla tutan 2.140 balina adresi, son 30 günde net 270.000 BTC topladı.

• Tarihî Veri: Bu alım miktarı, 2013 yılından bu yana görülen en yüksek aylık birikim verisi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TradingView

ALİBABA AI’IN MAYIS TAHMİNİ: 82.000 – 95.000 DOLAR

Alibaba’nın Qwen AI modeli, madenci verileri ve borsa rezervlerini harmanlayarak Mayıs başı için fiyat tahminini 82.000 – 95.000 dolar aralığında güncelledi.

Modelin Analizindeki Kritik Noktalar:

• Dip Oluşumu: Gerçek dip seviyesinin, ancak hash fiyatının tekrar 35 dolar üzerine çıkmasıyla teyit edileceği belirtiliyor.

• Boğa Senaryosu (%30 Olasılık): Eğer Federal Reserve (Fed), 29 Nisan toplantısında faiz indirimine dair güçlü bir sinyal verirse, Bitcoin’in Mayıs’ın ilk 10 gününde 102.000 dolara doğru bir kırılım yapma ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Cryptonews

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.