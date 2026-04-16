Bitcoin 75.000 doları gördü, kısa süre 76.000'e ulaştı ancak geri çekildi. Şu an 75.058 dolar. On haftalık sıkışma bölgesinin üst sınırında kritik bir kavşak noktasında. Analistler ikiye bölündü.

NEDEN BU SEVİYE BU KADAR KRİTİK?

Bitcoin Şubat 2026'dan bu yana 60.000-75.000 dolar bandında sıkışık. Bu bandın üst sınırını defalarca test etti, her seferinde geri döndü. Şimdi dördüncü kez aynı kapıyı çalıyor. Geçerse tablo değişir, geçemezse yeni bir aşağı dalga başlayabilir.

75.000 DOLARDA NE OLDU?

75.000 dolarda yaklaşık 200 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye riskiyle karşı karşıya. Bu dinamik yukarı hareketi hızlandırabilir. Ancak aynı seviyede dealer gamma pozisyonlaması da derin negatif. Fiyat 75.000'in üzerine çıkarsa dealerlar hedge amacıyla alım yapabilir, bu yükselişi ivmelendirir. Fiyat aşağı dönerse aynı dealerlar satışa geçer ve düşüşü hızlandırır. Yani 75.000 hem kaldıraç hem de tuzak içeriyor.

BTC Long Short Oranları - 16 Nisan 2026 Saat 09:30

Bitcoin kısa süre 76.000 doların üzerine çıktı ancak iki aylık direnç duvarına çarparak geri döndü. Binance'teki bitcoin vadeli işlemlerde fonlama oranı 46 gün boyunca negatif kaldı. Bu, fiyat yükselirken bile yatırımcıların kısa pozisyon taşıdığını gösteriyor. K33 Research analisti Vetle Lunde, bu kalabalık short pozisyonlamasının tarihsel olarak sert yukarı hareketlerin öncüsü olduğunu belirtti.

BOĞA CEPHESİ NE DİYOR?

CoinDesk'in görüştüğü analistler 75.000 doların kalıcı olarak aşılması durumunda bunun yapısal bir kırılma anlamına gelebileceğini ve Bitcoin'i iki aylık sıkışmadan çıkararak yeni bir yükseliş trendine taşıyabileceğini söylüyor. Bazı analistler ise asıl önemli seviyelerin 79.000 dolar ve büyük hareketli ortalamalar olduğunu, sürdürülebilir bir rallinin teyidi için bunların aşılması gerektiğini vurguluyor.

BlackRock'ın IBIT fonu tek başına 54 milyar dolar varlık yönetiyor ve bu ABD spot Bitcoin ETF pazarının yaklaşık yüzde 49'unu oluşturuyor. Nisan 10-11 haftasında BlackRock beş seansta 612 milyon dolar değerinde BTC ekledi. Kurumsal yatırımcıların ortalama giriş fiyatı 89.000 dolar civarında tahmin ediliyor. Bu fiyatların çok altında olmalarına rağmen alım yapmaya devam ediyorlar. Bu momentum ticareti değil, uzun vadeli inançla yapılan biriktirme.

BTC Grafiği - Günlük - 16 Nisan 2026

AYI CEPHESİ NE DİYOR?

76.000 dolara uzanan fitil hem Mart 17'deki yerel zirvesiyle hem de geçen yılki daha geniş rallinin Fibonacci 0,205 geri çekilme seviyesiyle örtüşüyor. Gövde aralığın içine geri kapandı. Bu yapı aralığın alt sınırına doğru bir salınım hareketi için ders kitabı örneği. Birincil aşağı hedef Şubat diplerini sınırlayan 60.000-63.000 dolar bölgesi.

Analist Benjamin Cowen bugünkü podcast'inde mevcut piyasa davranışının tarihsel geç döngü dinamiklerini yansıttığını söyledi. Piyasalar genellikle sert bir düzeltmenin ardından önceki zirveleri yeniden test eden ya da hafifçe aşan bir toparlanma yaşıyor. Bu tablo geç alıcıları tuzağa düşürebilir. Cowen döngünün Eylül-Ekim 2026'da zirveye ulaşabileceğini öne sürdü.

ÜÇ KRİTİK TEST ÖNDE

Bu rally öncekilerden daha güçlü görünüyor ancak en kötü zamana denk geliyor. Nisan 15 vergi son tarihi, Nisan 22 ateşkes sona erme tarihi ve Nisan 28-29 Fed toplantısı önümüzdeki iki haftada art arda geliyor. Bitcoin bu üç testi 75.000 doların üzerinde geçirebilirse gerçek bir kırılma olabilir.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

BTC şu an 75.058 dolar, TL karşılığı yaklaşık 3,2 milyon TL. 75.000 üzerinde günlük kapanış gerçekleşirse bir sonraki hedef 80.000-80.600 dolar bölgesi. Ancak geri dönüş senaryosunda 70.000 dolar desteği kritik. Bu destek kırılırsa 66.000 ve ardından 62.500 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Kısa vadede belirsizlik yüksek. Uzun vadede kurumsal talep güçlü. İki hafta içinde gelen üç büyük test sonucu netleştirecek.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

75.000 dolar günlük kapanış, 80.000 dolar direnci, Nisan 22 ateşkes sona erme tarihi, Fed 28-29 Nisan toplantısı ve BTC ETF haftalık giriş-çıkış verileri belirleyici göstergeler.

Yasal Uyarı:

Kaynaklar:

CoinDesk piyasa analizi, K33 Research ve Benzinga analist değerlendirmeleri esas alınarak derlenmiştir.