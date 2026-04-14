Bitcoin, Nisan 2026'nın en kritik teknik eşiğine dayandı. Fiyatın 75.000 doları geçip geçmeyeceği sorusu artık sıradan bir teknik analiz meselesi değil; aylarca biriken short pozisyonların akıbetini belirleyecek bir hesaplaşmaya dönüştü.

İki Ayın Birikimi, Bir Eşikte

Bitcoin, Şubat ayı başından bu yana defalarca aşmaya çalıştığı 75.000 dolar seviyesine bir kez daha yaklaştı. Bu seviyenin teknik önemi büyük: Yatırımcılar aylardır bu noktada short pozisyon biriktiriyor, fiyatın her defasında geri döneceğine bahse giriyor.

CoinGlass verilerine göre Bitcoin 75.500 doları aşarsa yaklaşık 200 milyon dolarlık short pozisyon zorla tasfiye edilecek. Bu tasfiye dalgası, fiyatı yukarı ivmelendirerek breakout'u hızlandırabilir.

Short Squeeze Nedir, Bu Sefer Neden Farklı?

Short squeeze, fiyatın yükselişiyle birlikte açık short pozisyonların birer birer tasfiye edilmesi ve bu tasfiyenin yeni alım baskısı yaratarak fiyatı daha da yukarı itmesi sürecidir. Bir sarmalın tetiklenmesi için gereken tek şey, kritik eşiğin aşılması.

Bu hafta içinde fonlama oranları negatife döndü; bu, short pozisyonların hafta sonuna girmeden önce aşırı kalabalıklaştığının açık sinyaliydi. Nitekim Hürmüz ablukası haberinin ardından saatler içinde milyonlarca dolarlık short tasfiye yaşandı ve Bitcoin 70.741 dolardan 74.900 dolara fırladı.

Rakamlar Neyi Söylüyor?

Araştırmacı Axel Adler Jr.'ın derlediği verilere göre Bitcoin vadeli işlemlerinde toplam açık pozisyon 318.000 BTC seviyesinde seyrediyor. Haftalık değişim 4 Nisan'da eksi 7,2'ye kadar düşmüştü; bu hızlı bir kaldıraç azaltma evresine işaret ediyordu. Bybit ve OKX'te fonlama oranları negatif kalmaya devam ediyor; bu durum short tarafının uzun tarafa ödeme yaptığı anlamına geliyor.

Son 24 saatte kripto piyasasında 1,7 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 1,62 milyar doları long pozisyonlardı; 404.000 hesap sıfırlandı.

Bitcoin Kaldıraç Grafiği Aylık

Morgan Stanley Faktörü

Tablo yalnızca short squeeze dinamiğiyle sınırlı değil. Morgan Stanley, 8 Nisan'da ABD piyasasının en düşük komisyon oranıyla (yüzde 0,14) kendi spot Bitcoin ETF'ini (MSBT) piyasaya sürdü. Bankanın 9,3 trilyon dolarlık müşteri portföyünü yöneten 16.000 yatırım danışmanı artık doğrudan Bitcoin önerebilecek bir araca sahip. Kurumsal talebin zemin tutması, short pozisyon sahipleri için riski daha da artırıyor.

Aşağı Senaryolar da Masada

Analistler 75.000 ile 80.000 doları kısa vadeli hedef olarak işaret ederken, 15 Nisan vergi sezonunun yarattığı satış baskısını ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde enflasyon kaygılarının geri dönebileceğini risk faktörü olarak öne çıkarıyor. Bitcoin 72.000 ile 73.000 doları tutamazsa fiyatın 68.000 dolara çekilebileceği tahmin ediliyor.

75.500 doların altında biriken 200 milyon dolarlık short pozisyon, şu an piyasanın en kritik mayın tarlası. Fiyat o eşiği geçerse tuzak kapanır, short satıcılar kaçmak için alım yapmak zorunda kalır ve kendi elleriyle yukarı iter. Geçemezse, bu sefer long taraftakiler sıkışır.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.