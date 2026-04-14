Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle akaryakıt tarafında artan oynaklık, enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekerken gözler hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına hem de emeklilerin zam farkını doğrudan etkileyecek nisan verilerine çevrildi. Akbank Ekonomik Araştırmalar'ın yayımladığı ilk tahmin, mart ayına kıyasla daha yüksek bir enflasyon artışına işaret ediyor.

PETROLDE DALGALANMA SÜRÜYOR

Orta Doğu’da ABD ile İran arasında mart ayında başlayan gerilim, ilan edilen ateşkese rağmen kırılganlığını koruyor. Bu süreçte petrol fiyatlarında da sert hareketler dikkat çekiyor.

Geçen hafta 94,25 dolardan kapanış yapan petrol, yeni haftada yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine yöneldi. Bugünkü işlemlerde ise fiyatların 100 doların hemen altında denge arayışı sürüyor.

MART AYINDA ENFLASYON BEKLENTİ ALTI GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, iç piyasada akaryakıt fiyatları üzerinden enflasyonist baskıyı artırıyor. Mart ayında Brent petrol yüzde 41,40 artışla 103,50 dolara yükselmişti.

Buna karşın mart enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Aylık TÜFE yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,53'ten yüzde 30,87'ye geriledi.

NİSAN ENFLASYONU İÇİN İLK TAHMİN

Ekonomistler, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin gecikmeli hissedileceğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda nisan ayı verileri kritik önem taşıyor.

Akbank Ekonomik Araştırmalar'ın medyan tahminine göre nisanda aylık TÜFE yüzde 3,32 artabilir. Bu senaryoda yıllık enflasyonun da yüzde 31,3 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

"ETKİLER BU AYA SARKTI"

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya değerlendirmesinde, maliyet baskılarının nisan ayında daha belirgin hissedildiğini vurguladı.

Sarıkaya, elektrik ve doğal gazın yanı sıra ekmek, tüp gaz ve ilaç gibi kalemlerde birikmiş maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığını belirterek, savaşın enflasyon üzerindeki etkisinin marttan ziyade nisan verilerine yansıdığını ifade etti.

TCMB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir sonraki faiz kararını 22 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

Ateşkes sonrası rezervlerde toparlanma sinyali görülürken, TCMB'nin 8-9 Nisan tarihlerinde yaklaşık 12 milyar dolarlık net döviz alımı yaptığı belirtildi.

Buna rağmen piyasalarda oynaklık yüksek kalmaya devam ediyor. Sarıkaya, mevcut görünümde faiz artışı yapılmaması durumunda dahi kısa vadede sürdürülemez bir tablo oluşmadığını dile getirdi.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ

Nisan enflasyonu, emeklilerin temmuz ayında alacağı 6 aylık zam farkı açısından da belirleyici olacak.

Yılın ilk üç ayında oluşan yüzde 10'luk farkın üzerine, nisan ayında yüzde 3,32'lik artış gerçekleşmesi halinde 4 aylık toplam zam farkının yüzde 13,65 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle açıklanacak veri, milyonlarca emeklinin gelirinde doğrudan etkili olacak.