Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için kritik dönemeçe girildi. Zam için enflasyon verisi baz alınırken Türkiye'de enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 olarak açıklandı. Veriler doğrultusuna uzmanların beklentisine göre göre SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 15'in üzerinde çıkabilir.

3 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA YÜZDE 10,04 ZAM NETLEŞTİ

Ocak, Şubat ve Mart enflasyonu belli olurken gözler Nisan, Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak verilere çevrildi. 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,04 olarak belirlendiği için SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04 zammı hak etmiş oldu.

Uzmanlar savaşın devam etmesi ve enerjide maliyetlerin yüksek seyretmesi halinde enflasyonun yüksek gelmeye devam edeceğini söylüyor.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Önümüzdeki 3 aylık dönemde enflasyonun yüzde kaç geleceği emekli zammını da belirleyecek. Uzmanlar nisan ve mayıs enflasyonunun yüzde 2 seviyesinde gelebileceğini belirtti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 14'ün üzerine çıkacak.

Haziran verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon en az yüzde 15'e ulaşacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 15 zam alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Yüzde 15 zam yapılması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 20 bin TL olan en düşük maaşı da 23 bin lira yükselecek.