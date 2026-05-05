Küresel iklim krizi ve ekonomik faktörler, kahve severlerin sabah rutinini lükse dönüştürüyor. Başta Brezilya olmak üzere Latin Amerika’da etkili olan şiddetli kuraklık, artan gümrük tarifeleri ve lojistik maliyetleriyle birleşince dünya genelinde kahve fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Küresel piyasalarda 4,24 dolar/pound seviyesine çıkan fiyatlar, Türkiye’deki perakende fiyatlarına da şok zamlar olarak yansıdı.

TÜRKİYE’DE KAHVE FİYATLARI 4 YILDA YÜZDE 780 ARTTI

Neredeyse tamamı ithalata dayalı olan Türkiye kahve pazarı, döviz bazlı hammadde maliyetleri ve işletme giderlerindeki artışla sarsılıyor. Son 4 yıllık periyotta kahve fiyatlarındaki artış yüzde 780’i bulurken, bir fincan kahvenin maliyeti dudak uçuklatıyor:

Filtre Kahve: 2022 yılında ortalama 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2026 Mayıs itibarıyla 110 TL’ye yükseldi.

Türk Kahvesi: 2024 yılında 80-90 TL bandında olan bir fincan Türk kahvesi, %95’lik bir artışla 175 TL’ye çıktı. Bazı lüks mekanlarda fiyatlar şimdiden 200 TL sınırına dayanmış durumda.

İTHALAT FATURASI MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Kişi başı yıllık kahve tüketiminin 1,5 kilogramı bulduğu Türkiye’de, ithalat faturası da her geçen yıl ağırlaşıyor. 2015-2024 yılları arasında kahve ithalatına toplam 2,7 milyar dolar ödenirken, pandemi sonrası bu kalemdeki artış her yıl %30-40 oranında büyüme gösterdi.

2024 Sonu: 497 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

2026 Beklentisi: Yılın ilk 6 ayında 472 milyon dolarlık ithalat rakamına ulaşıldı. Yıl sonu faturasının 800 milyon doları aşması öngörülüyor.

ROTAMIZ BREZİLYA: İTHALATIN YÜZDE 61’İ TEK KAYNAKTAN

Türkiye, kahve ihtiyacının yüzde 61’ini doğrudan Brezilya’dan karşılıyor. Bu ülkeyi Kolombiya, Guatemala, Etiyopya ve Uganda gibi üreticiler izliyor. Hazır paketli ürünlerin yoğunlukla ithal edildiği Hollanda ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri de aslında ham kahveyi Brezilya’dan tedarik ediyor. Bu durum, Brezilya’daki kuraklığın Türkiye pazarındaki fiyatları neden bu kadar doğrudan ve sert etkilediğini açıklıyor.

YIL SONU İÇİN "ARTIŞ" BEKLENTİSİ

Analistler, hammadde tedarik ücretleri ve artan navlun giderleri nedeniyle fiyatların yıl sonuna doğru daha da yukarı yönlü hareket edebileceği konusunda uyarıyor. Kahve müdavimleri için "ekonomik kafein" dönemi, yerini yüksek fiyatlı "keyif" fincanlarına bırakmış görünüyor.

Kaynak: Haber7