Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada uluslararası bir iş birliğini duyurdu. Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Suda Maden A.Ş., Özbekistan merkezli devlet şirketi Uzbek Technological Metals Complex JSC ile iş birliği protokolü imzaladı.

STRATEJİK METALLER İÇİN ARAMA YAPILACAK

Anlaşma kapsamında, Özbekistan ve çevre ülkelerde başta antimuan olmak üzere değerli ve stratejik metal potansiyelinin araştırılması hedefleniyor. Söz konusu iş birliği, bölgedeki kaynakların tespiti ve değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.04 15.929.874.730,68 % -2.56 17:31 THYAO 302.25 10.722.291.513,00 % 0.5 17:31 ASTOR 298.75 9.923.647.514,50 % 2.93 17:31 EREGL 37.44 8.126.451.113,88 % 4.52 17:31 AKBNK 70.8 7.029.908.175,35 % 0.21 17:31 Tüm Hisseler

ORTAK ÜRETİM YATIRIMI MASADA

Protokol çerçevesinde taraflar, Özbekistan'da ortak üretim tesisi kurulmasına yönelik yatırım fırsatlarını da değerlendirecek. Bu kapsamda olası projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Şirketin bu adımı, Orta Asya pazarında büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkarken, uluslararası operasyonların genişletilmesi açısından da dikkat çekiyor.