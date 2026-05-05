Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Özbekistan'da stratejik metal arama ve ortak üretim yatırımı için iş birliği protokolü imzaladı.
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada uluslararası bir iş birliğini duyurdu. Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Suda Maden A.Ş., Özbekistan merkezli devlet şirketi Uzbek Technological Metals Complex JSC ile iş birliği protokolü imzaladı.
STRATEJİK METALLER İÇİN ARAMA YAPILACAK
Anlaşma kapsamında, Özbekistan ve çevre ülkelerde başta antimuan olmak üzere değerli ve stratejik metal potansiyelinin araştırılması hedefleniyor. Söz konusu iş birliği, bölgedeki kaynakların tespiti ve değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.
ORTAK ÜRETİM YATIRIMI MASADA
Protokol çerçevesinde taraflar, Özbekistan'da ortak üretim tesisi kurulmasına yönelik yatırım fırsatlarını da değerlendirecek. Bu kapsamda olası projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması bekleniyor.
Şirketin bu adımı, Orta Asya pazarında büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkarken, uluslararası operasyonların genişletilmesi açısından da dikkat çekiyor.