Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde 2026 yılına ilişkin kâr payı dağıtım kararını açıkladı.

1,2 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLANDI

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 2025 yılı finansal tablolarına göre 1 milyar 206 milyon 892 bin 794 TL tutarında “ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararı” oluştuğu belirtildi.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Açıklamada, söz konusu dönem zararının geçmiş yıllar zararları olarak muhasebeleştirilmesinin genel kurula teklif edilmesine karar verildiği ifade edildi. Bu kapsamda şirketin 2026 yılı için temettü dağıtımı yapmaması öngörülüyor.