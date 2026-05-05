Tat Gıda, 2026/3 döneminde 116,9 milyon TL net kâr açıklarken FAVÖK’ünü -33 milyon TL’den 200,2 milyon TL’ye taşıdı; satışlar ise 2,30 milyar TL oldu.

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), 2026 yılı ilk çeyrek finansallarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde zarar açıklamasının ardından bu yıl 116,9 milyon TL net kâr elde ederek yeniden kârlılığa döndü.

Bir önceki yılın aynı döneminde -103,7 milyon TL zarar açıklayan şirketin performansındaki bu dönüş, operasyonel taraftaki iyileşmeye işaret etti.

FAVÖK TARAFINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Şirketin FAVÖK’ü 200,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde -33 milyon TL olan FAVÖK’ün pozitife dönmesi dikkat çekti.

Brüt kâr tarafında da güçlü bir artış görüldü. Brüt kâr, yıllık bazda %84 artışla 368,3 milyon TL seviyesine yükseldi.

SATIŞLAR SINIRLI ARTTI

Tat Gıda’nın satış gelirleri yıllık bazda sınırlı bir artış kaydetti.

Satışlar: 2,30 milyar TL (%2 artış)
Brüt kâr: 368,3 milyon TL (%84 artış)

Satışlardaki sınırlı artışa rağmen kârlılık tarafındaki güçlü iyileşme, marjların toparlandığına işaret etti.

NET BORÇ AZALDI, ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Bilançoda finansal yapıdaki iyileşme de dikkat çekti.

Net borç: 3,48 milyar TL (%10 azalış)
Özkaynaklar: 7,58 milyar TL (%60 artış)
Toplam varlıklar: 13,65 milyar TL (%15 artış)

Dönen varlıklarda gerileme görülürken duran varlıklardaki güçlü artış bilanço yapısındaki değişime işaret etti.

HİSSE PERFORMANSI VE ÇARPANLAR

TATGD hissesi 5 Mayıs itibarıyla 18,10 TL seviyesinden işlem görürken, şirketin piyasa değeri 4,4 milyar TL olarak hesaplandı.

F/K: 12,04
PD/DD: 0,58
FD/FAVÖK: 8,11

