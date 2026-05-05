5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile önemli kararlar resmileşti.

GERİ ALIM PROGRAMI SONA ERDİ: 694 MİLYON TL’LİK KAYNAK KULLANILDI

Şirketin 24 Nisan 2025 tarihinde başlattığı pay geri alım programı bugün itibarıyla tamamlandı. Programın bilançosu şu şekilde gerçekleşti:

Toplam Geri Alınan Pay: 174.500.000 Lot

Toplam Maliyet: 694.510.000 TL

Ortalama Hisse Fiyatı: 3,98 TL

En Yüksek Ödenen Bedel: 4,23 TL

Finansman Kaynağı: Şirketin tamamen kendi iç kaynakları.

Bu işlemler sonucunda şirketin sahip olduğu toplam SASA paylarının nominal değeri 315.250.000 TL'ye ulaşırken, bu payların sermaye içindeki oranı %0,71595 olarak kaydedildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

GENEL KURULDAN TEMETTÜ ONAYI

SASA’nın 10 Nisan 2026 tarihinde duyurduğu kâr payı dağıtım teklifi, bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunularak kabul edildi.

Paylaşılan verilere göre şirket bu dönemde nakit kâr payı dağıtmayacağını resmileştirdi:

Nakit Kâr Payı: 0,00 TL (Dağıtılmayacak)

Bedelsiz Pay Oranı: %0 (Pay şeklinde dağıtım yapılmayacak)

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.