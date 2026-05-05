Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Banka, Ocak-Mart döneminde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %68 artırarak 20 milyar 459 milyon TL’ye yükseltti.

Geçen yılın aynı döneminde net kâr 12 milyar 170 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Matriks Haber anketine katılan 13 kurumun ortalama net kâr beklentisi 18 milyar 847 milyon TL düzeyindeydi.

Açıklanan 20,46 milyar TL’lik kâr, piyasa beklentisinin yaklaşık %8,5 üzerinde gerçekleşti.

FAİZ GELİRLERİ YÜKSELDİ

Bankanın faiz gelirleri yıllık bazda %24 artarak 231,46 milyar TL’ye ulaştı.

Faiz giderleri ise aynı dönemde %11 artışla 173,72 milyar TL seviyesine çıktı.

Net faiz marjındaki iyileşme, kârlılıktaki artışı destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ ARTTI

İş Bankası’nın bilançosunda büyüme devam etti:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Finansal varlıklar: 1 trilyon 928 milyar TL (%8 artış)

Mevduatlar: 3 trilyon 343 milyar TL (%5 artış)

Özkaynaklar ise çeyreklik bazda %1 azalarak 498,06 milyar TL’ye geriledi.

PİYASA DEĞERİ 367 MİLYAR TL SEVİYESİNDE

ISCTR hisseleri üzerinden hesaplanan banka piyasa değeri 367,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor