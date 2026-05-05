Anadolu Isuzu (ASUZU), 2026/1Ç’de 275,9 milyon TL zarar açıklarken satışlarını %31 artırarak 7,34 milyar TL’ye çıkardı.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU), 2026 yılı ilk çeyrek finansallarını açıkladı.

Şirket, 01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde -275.905.828 TL net zarar elde etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 312.628.786 TL net kâr açıklamıştı.

SATIŞLAR GÜÇLÜ ARTTI

Şirketin hasılatı yıllık bazda %31 artarak 7,34 milyar TL’ye yükseldi.

2025 yılının aynı döneminde satışlar 5,60 milyar TL seviyesindeydi.

OPERASYONEL KÂRLILIK GERİLEDİ

Şirketin esas faaliyet kârı -552,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK ise geçen yılki 297,3 milyon TL seviyesinden 60,1 milyon TL’ye gerileyerek operasyonel tarafta zayıflamaya işaret etti.

Toplam varlıklar: 45,04 milyar TL
Toplam borçlar: 27,78 milyar TL
Özkaynaklar: 15,86 milyar TL (%1 azalış)

ŞİRKET ÇARPANLARI

F/K: 44,95
PD/DD: 1,15
Piyasa değeri: 18,30 milyar TL

