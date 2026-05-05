Türkiye’deki 17 milyonu aşkın emekli, artan hayat pahalılığı karşısında bir nefes alabilmek adına "ÖTV’siz araç" müjdesine kilitlenmişti.

“ÖTV’siz araç düzenlemesi tüm emeklileri kapsayacak” algısının aksine, hazırlanan teklifin sadece belirli bir grubu hedeflediği öğrenildi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sosyal medyada "yasalaştı" şeklinde yayılan iddiaların aksine, teklif henüz komisyon aşamasında ve kapsamı oldukça dar tutulmuş durumda.

SADECE BAĞ-KUR’LU ESNAFA "BİR DEFALIK" ŞANS

Hazırlanan teklif, sanıldığı gibi tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsamıyor.

Düzenleme, yalnızca esnaf ve sanatkâr statüsünde olup Bağ-Kur (4/1-b) üzerinden yaşlılık aylığı alan emeklileri odağına alıyor.

Bu durum, milyonlarca işçi ve memur emeklisinin daha yolun başında kapsam dışı kalması anlamına geliyor.

SERT ŞARTLAR VE "YERLİ ÜRETİM" SINIRI

Teklif yasalaşsa bile araç sahibi olmak isteyen hak sahiplerini zorlu bir kriter listesi bekliyor:

• Zaman Sınırı: İndirimden sadece emekli olunan ilk 5 yıl içinde yararlanılabilecek.

• Satış Yasağı: Alınan araç 5 yıl boyunca devredilemeyecek veya satılamayacak.

• Fiyat Tavanı: Aracın vergiler dahil toplam fiyatının 2 milyon 870 bin TL’nin altında olması şart.

• Yerlilik Şartı: Teklifte yer alan "en az %40 yerlilik" maddesi, seçenekleri ciddi oranda kısıtlıyor. Bu durumda gözler Togg, Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi Türkiye’de üretilen modellere çevriliyor.

HENÜZ YASALAŞMADI, SADECE BİR TEKLİF

Kamuoyundaki en büyük bilgi kirliliği ise düzenlemenin yürürlüğe girdiği yönünde.

Mevcut metin şu an sadece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde.

Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmadığı sürece bu indirimden yararlanmak mümkün değil.

PİYASADA KARABORSA ENDİŞESİ

Uzmanlar, teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda bile otomobil piyasasında yeni dengesizlikler oluşabileceği konusunda uyarıyor.

Dar bir gruba yönelik de olsa, belirli modellere yönelecek toplu talebin sıfır araç tedarikinde sorunlara ve ikinci el piyasasında spekülatif fiyat hareketlerine yol açabileceği belirtiliyor.

Emeklilerin şimdi tek umudu, komisyon görüşmeleri sırasında teklifin kapsamının genişletilmesi ve tüm emekli gruplarını kucaklayacak bir düzenlemeye dönüştürülmesi.