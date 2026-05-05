Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi amaçlayan 15 maddelik yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklif, vergi teşviklerinden finans merkezlerine sağlanacak ayrıcalıklara kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

20 YIL GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Bloomberg'in haberine göre düzenleme kapsamında, Türkiye'de yerleşik sayılan kişilerin, ülkeye gelmeden önce son 3 yıl içinde Türkiye'de yaşamamış ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulabilecek.

İFM ÇALIŞANLARINA ÖZEL VERGİ AVANTAJI

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara önemli vergi avantajları sağlanıyor. Buna göre çalışanlar, asgari ücret istisnasına ek olarak brüt asgari ücretin 4 katına kadar olan gelirleri için gelir vergisi ödemeyecek. İstanbul Finans Merkezi’nde çalışanlar için bu sınır 6 kat olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanına bu oranları artırma yetkisi verilecek.

KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİMLER GENİŞLETİLİYOR

Teklifle birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında transit ticarete ilişkin kazanç indiriminin kapsamı da genişletiliyor. İFM'de katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren kurumların kazanç indirimi oranı yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak. Ayrıca İFM dışında faaliyet gösteren kurumlara da yüzde 95 oranında kazanç indirimi imkanı tanınacak.

FİNANS VE HİZMET MERKEZLERİNE TEŞVİK

Nitelikli hizmet merkezleri için de önemli avantajlar öngörülüyor. Bu merkezlerin İFM’de faaliyet göstermesi halinde yüzde 100, İFM dışında faaliyet göstermesi halinde ise yüzde 95 oranında kazanç indirimi uygulanacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla da kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. Yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı, ihracat yapan imalatçıların ihracattan elde ettikleri kazançları için 16 puan indirimle yüzde 9 olarak uygulanacak. Diğer ihracatçı kurumlar için ise bu oran 11 puan indirimle yüzde 14 olacak.

VARLIK GETİRENLERE VERGİ GÜVENCESİ

Teklifte, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Para, döviz, altın ve benzeri varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilmesi ve bildirimi takip eden iki ay içinde Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, bu varlıklar için vergi incelemesi veya ek vergi tarhiyatı yapılmayacak.

TEŞVİK SÜRELERİ UZATILIYOR

İFM'de faaliyet gösteren kuruluşlar için uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatılacak. Ayrıca bu kuruluşlara sağlanan finansal faaliyet harcı muafiyeti de 5 yıldan 20 yıla çıkarılacak.

Gelir vergisi istisnasından yararlanan kişiler için veraset yoluyla mal intikalinde uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak belirlenecek.

TEKNOGİRİŞİMLERE HİSSE DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre teknogirişim şirketi niteliğini taşıyan işverenlerin, çalışanlarına bedelsiz veya indirimli verdiği hisse senetlerinin belirli kısmı da gelir vergisinden istisna olacak. Bu kapsamda, verilen payların rayiç değerinin yıllık brüt ücretin iki katını aşmayan kısmı vergilendirilmeyecek.

Yeni yasa teklifinin yasalaşması halinde, Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmesi ve uluslararası sermaye girişini artırması hedefleniyor.