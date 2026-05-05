Gıda güvenliği ve halk sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen yeni kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Düzenleme, özellikle çocukların beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek adımlar başta olmak üzere gıda üretiminden etiketlemeye kadar geniş bir alanı kapsıyor.

OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞ KURALLARI DEĞİŞİYOR

Taslağa göre okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda faaliyet gösteren kantinlerde yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satışına izin verilecek. Bu kapsamda "okul gıdası" logosu taşımayan ürünler kantin raflarında yer alamayacak.

Söz konusu uygulamayla, çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. "Okul gıdası" logosu uygulaması ilk olarak 2019 yılında başlatılmış ancak çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelenmişti.

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE YENİ ETİKETLEME DÖNEMİ

Düzenleme kapsamında ambalajlı gıdalarda da tüketiciyi doğrudan bilgilendirmeye yönelik yeni bir sisteme geçilecek. Buna göre ürünlerin üzerinde nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak.

Bu adımla tüketicilerin ürün içeriklerini daha hızlı ve anlaşılır şekilde değerlendirebilmesi hedefleniyor.

UN ÜRETİMİNDE ZORUNLU ZENGİNLEŞTİRME

Kanun teklifinde gıda üretimine yönelik dikkat çeken bir diğer başlık ise un üretimi oldu. Buna göre tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması zorunlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle toplumda yaygın görülen besin eksikliklerinin azaltılması amaçlanıyor.

KURALLARA UYMAYANA YÜKSEK CEZA

Taslakta, belirlenen kurallara uymayanlar için idari yaptırımlar da net şekilde tanımlanıyor. Un zenginleştirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde zorunlu uyarı ibarelerini bulundurmayanlara ise 200 bin TL para cezası uygulanacak.

Ayrıca kurallara aykırı ürünlere el konulması ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi de gündeme gelebilecek.

SU GÜVENLİĞİNDE DENETİMLER ARTIYOR

Kanun teklifiyle birlikte su güvenliği alanında da denetimlerin sıkılaştırılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sulara ilişkin ihlallerin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda mevcut cezalara ek yaptırımlar uygulanabilecek.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, hem üretici hem de tüketici tarafında gıda güvenliği standartlarının önemli ölçüde yükseltilmesi hedefleniyor.