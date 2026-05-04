Aselsan (ASELS), Borsa İstanbul’da devleşmeye devam ediyor. Savunma sanayisindeki yerlileşme hamleleri ve küresel ihracat başarıları, Aselsan’ı borsanın zirvesine taşıdı.

2026 yılına 230,20 TL seviyelerinden başlayan hisseler, yıl boyunca soluksuz bir yükseliş sergileyerek yatırımcısına devasa bir getiri sundu.

Bugün gerçekleşen işlemlerde 434.25 TL seviyelerinde dengelenen Aselsan, gün içinde 443.5 TL ile tüm zamanların zirvesini test etti.

Bu hareketle birlikte şirket, 2 trilyon lira piyasa değeri barajını aşan ilk Türk şirketi olma unvanını perçinledi.

Hisse Performans Özeti:



• Günlük Değişim: Saat 15.20 itibarıyla yüzde 3.33 yükselişle 434.25 TL.

• Aylık Performans: Yatırımcısına sadece son 30 günde yüzde 31.01 kazandırdı.

• Yıllık Değişim: Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 234.02 gibi rekor bir artış kaydetti.

• İşlem Hacmi: Günlük 12.3 Milyar TL hacme ulaşan tahtada yaklaşık 28.3 milyon lot el değiştirdi.

NEDEN YÜKSELİYOR? ANALİST GÖRÜŞLERİ

Piyasa uzmanları, Aselsan’ın bu olağanüstü performansını üç ana başlığa bağlıyor:

• Küresel Talep Patlaması: Orta Doğu başta olmak üzere artan jeopolitik riskler, savunma sistemlerine olan talebi zirveye çıkardı.

• İhracat Odaklı Büyüme: Şirketin uluslararası rakiplerinden pozitif ayrışması ve döviz bazlı sözleşmelerin artması finansal görünümü güçlendiriyor.

• Güvenli Liman Algısı: Borsa İstanbul’un genel seyri içerisinde Aselsan, istikrarlı büyümesiyle kurumsal yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

