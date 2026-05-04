OPEC ve OPEC+’tan sonra OAPEC üyeliğine de veda eden Abu Dabi yönetimi, petrol stratejisinde tamamen bağımsız bir döneme girdiğini ilan etti.

Orta Doğu’nun en büyük enerji üreticilerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, petrol dünyasındaki kuralları yeniden yazacak radikal bir karara imza attı.

1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ ittifakından ayrıldığını duyuran BAE, son darbeyi Arap Ülkeleri Petrol İhraç Edenler Örgütü’nden (OAPEC) de çekilerek vurdu.

OAPEC’TEN RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ

OAPEC Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin çekilme kararını içeren resmî yazının Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a ulaştığı teyit edildi.

Açıklamada, BAE’nin örgüte sunduğu tarihî katkılar için teşekkür edilirken, Arap ülkeleri arasındaki stratejik iş birliğinin kalan üyelerle devam edeceği vurgulandı.

PİYASALARDA İLK TEPKİ: BRENT PETROL SERT YÜKSELDİ

BAE’nin üretim kotalarından kurtularak kapasite artırımına gideceği beklentisi normalde fiyatları baskılaması gerekirken, ABD savaş gemisinin vurulduğu haberinin geldiği günde piyasadaki belirsizlik ve jeopolitik risk algısı fiyatları yukarı itti.

Gelen son verilere göre Brent petrol fiyatı, günlük yüzde 2.3 oranında bir değer kazancıyla 117.18 dolar seviyesine ulaştı.

Gün içerisinde 119.39 dolar bandını test eden petrol fiyatları, yıllık bazda ise dudak uçuklatan yüzde 90.63'lük bir artış grafiği sergiliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, BAE’nin bu hamlesini "enerji egemenliği ilanı" olarak yorumluyor. Kotasız bir üretim modeline geçiş yapacak olan BAE’nin, orta vadede pazar payını artırmak için arzı yükseltebileceği ancak kısa vadede örgüt içi parçalanma korkusunun piyasalarda spekülatif bir yükselişe neden olduğu belirtiliyor.

1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, petrol fiyatlarının sadece ekonomik verilerle değil, aynı zamanda dağılan ittifakların yarattığı yeni jeopolitik dengelerle şekilleneceği bir dönemi başlatıyor.

