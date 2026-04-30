Brent petrolü, yüzde 7,1’lik devasa bir sıçramayla 126 doları aşarak son dört yılın en yüksek gün içi seviyesini test etti.

Dünya ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni ve "güçlü" bir askeri müdahale planı hakkında bilgilendirileceği haberiyle sarsıldı.

Axios’un haberine göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın altyapısını hedef alan "kısa ve etkili" bir saldırı dalgası hazırlığında.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İKMAL SIFIRA İNDİ

Şubat ayından bu yana fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzında tarihin en büyük şokunu yaşatıyor.

ABD ve İran’ın karşılıklı ablukası nedeniyle günlük geçişler neredeyse durma noktasına gelirken, piyasanın yaklaşık 1 milyar varil arz kaybıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

TRUMP'IN "GÜVENLİK BATTANİYESİ" KALKTI MI?

Piyasa analistleri, petrol fiyatlarındaki artışı sadece arz kesintisine değil, bozulan "barış umuduna" bağlıyor.

Westpac Banking Corp.’tan Robert Rennie’ye göre Trump, savaşın kısa sürede biteceğine dair piyasanın tutunduğu umudu ortadan kaldırdı.

Tüccarlar artık şu gerçekle yüzleşiyor: Hiçbir tarafın masaya oturmaya niyeti yok.

KRİTİK GELİŞMELER VE RAKAMLAR

• Brent Petrol: Haberin piyasalara düştüğü anda 126 dolar (Haziran vadeli işlemlerde 4 yılın zirvesi) görüldü. Saat 09.05 itibarıyla 119 dolarda denge arayışında.

• WTI (ABD Ham Petrolü): 110,00 dolar seviyesinin üzerinde.

• ABD İhracatı: Rekor seviyeye çıkarak günlük 6 milyon varili aştı. Küresel alıcılar, Orta Doğu’daki boşluğu Amerikan petrolüyle doldurmaya çalışıyor.

• Hipersonik Silahlar: CENTCOM, bölgeye ilk kez hipersonik füzeler konuşlandırmayı talep etti; bu, gerilimin boyutunu gösteren en somut işaret.

"NÜKLEER ANLAŞMA OLMADAN ABLUKA KALKMAZ"

Başkan Trump’ın tavrı net: Tahran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlanana kadar deniz ablukası gevşetilmeyecek.

Hatta ABD’nin ele geçirdiği İran bağlantılı tankerlerin müsadere edilmesi (el konulması) gündemde. Bu hamle, Washington’ın ekonomik saldırılarını bir üst perdeye taşıdığını gösteriyor.

Analist Yorumu (Vandana Hari): "Hürmüz Boğazı yeniden açılana kadar fiyatların yukarı yönlü seyri kesinleşti. Ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağı tam bir belirsizlik."

PİYASA GÖSTERGELERİ NE DİYOR?

Brent petrolünün vadeli sözleşmeleri arasındaki fiyat farkının 3 dolardan 11 dolara fırlaması, piyasada fiziki arzın ne kadar daraldığının en net kanıtı.

ABD, müttefiklerini Hürmüz’ü açmak için uluslararası bir koalisyona çağırsa da bölgedeki yüksek gerilim bu adımı şimdilik zorlaştırıyor.