Google Haberler

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan resmen ayrılacağını duyurdu.

Küresel enerji piyasalarında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Abu Dabi’nin bu hamlesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve enerji krizinin derinleştiği bir dönemde "kartların yeniden dağıtılması" anlamına geliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı WAM üzerinden yapılan açıklamada, 1967’den bu yana devam eden ortaklığın sona erdiği belirtildi.

Kararın, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin zirve yaptığı ve Brent petrolün 105 dolar seviyelerini zorladığı bir dönemde gelmesi, piyasalarda "şok etkisi" yarattı.

BAE OPEC’ten çıkacağını duyurdu: Petrol fiyatı fırladı, Görsel 1

OPEC İÇİN AĞIR KAYIP, TRUMP İÇİN BÜYÜK KAZANIM

BAE, Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından grubun en büyük üçüncü üreticisiydi. Bu ayrılık, OPEC’in küresel fiyat belirleme gücüne indirilmiş en ağır darbelerden biri olarak nitelendiriliyor.

BAE Devlet Başkanı’nın Danışmanı Enver Gargaş, kararın ardından yaptığı açıklamada, İran saldırılarına karşı diğer Körfez ülkelerinin tutumunu "tarihin en zayıf duruşu" olarak eleştirdi.

Bu durum, ayrılığın sadece ekonomik değil, aynı zamanda derin bir diplomatik kopuşun parçası olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, OPEC'i petrol fiyatlarını yüksek tutmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump için bu gelişme, "stratejik bir zafer" olarak yorumlanıyor.

BAE OPEC’ten çıkacağını duyurdu: Petrol fiyatı fırladı, Görsel 2

PETROL FİYATLARI NE OLACAK?

Kararın duyurulmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert hareketler gözlendi. Brent petrol, arz güvenliğine dair endişelerle yüzde 4 artarak 105,75 dolara fırladı.

Ardından Türkiye saati ile 16.05 civarında 104 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, BAE’nin kotalardan bağımsız kalarak piyasaya süreceği ek kapasitenin uzun vadede fiyatları dengeleyebileceğini ancak kısa vadede jeopolitik belirsizliğin fiyatları yukarı itmeye devam edeceğini öngörüyor.

1 Mayıs itibarıyla BAE, petrol piyasalarında kendi yolunu çizecek. Hürmüz kısıtlamalarının gölgesinde Abu Dabi hem üretim gücü hem de lojistik üstünlüğüyle yeni enerji düzeninin en kritik aktörü olmaya hazırlanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya Bankası'ndan emtia fiyatlarında çift haneli artış tahmini
Rekabet Kurumu'ndan sağlık sektöründe 29 şirkete soruşturma

Google Haberler