Orta Doğu’da çözüm beklenen diplomatik temasların tıkanması ve Hürmüz Boğazı’ndaki fiili abluka, küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmesi beklenen barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması, piyasalardaki "risk primini" tırmandırdı. Hafta sonu yaşanan iki kritik gelişme, iyimser bulutları tamamen dağıttı:

• İptal Edilen Ziyaret: ABD heyetinin Pakistan programını son anda askıya alması, müzakere sürecinin durma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

• Trump’ın Sert Çıkışı: ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki İran teknelerine yönelik "ateş açılması" talimatı ve boğaz üzerinde tam kontrol sağlandığına dair iddiaları, bölgedeki askeri çatışma riskini taze tuttu.

Bu atmosferde Brent petrol yüzde 1,3 artışla 106,68 dolara ulaşırken, WTI ham petrol yüzde 1'lik yükselişle 95,35 dolar seviyesine yerleşti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SESSİZLİK HAKİM

Küresel petrol trafiğinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nda geçişler durma noktasına gelmiş durumda.

Kpler verilerine göre pazar günü bölgeye yalnızca tek bir tankerin giriş yapabilmesi, arz daralmasının boyutunu gözler önüne seriyor.

İran’ın boğazı kapatma hamlelerine karşılık ABD’nin liman ablukası, piyasadaki fiziksel ürün akışını ciddi şekilde kısıtlıyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Piyasadaki bu kaotik yapı, dev yatırım bankalarını da harekete geçirdi. Goldman Sachs, Orta Doğu’daki üretim kesintilerini ve rafine ürünlerdeki arz sıkıntısını gerekçe göstererek yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti:

Brent petrol yıl sonu tahmini: 90 dolar

WTI ham petrol: 83 dolar

Banka analistleri, mevcut şokun "benzeri görülmemiş bir büyüklükte" olduğunu vurgulayarak, ekonomik risklerin baz senaryoların ötesine geçebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

