ABD ve İran arasındaki gerilimin çift taraflı bir deniz ablukasına dönüşmesiyle arz güvenliğine dair endişeler Brent petrolü haftalık bazda yüzde 16'dan fazla bir sıçramayla 106,98 dolara taşıdı.

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINDA

Dünya petrol sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda trafik büyük ölçüde felç olmuş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, boğaza mayın döşeyen unsurların "görülmesi halinde vurulması" emrini vermesi ve İran’ın ABD ablukasına karşılık geçişleri kapatma tehdidi, bölgeyi bir barut fıçısına çevirdi.

ABD Donanması'nın mayın temizleme operasyonlarını üç katına çıkarması ve refakat operasyonlarını başlatması piyasadaki risk primini körüklüyor.

Bölgede sadece İran bağlantılı az sayıda geminin hareket ettiği, uluslararası ticaretin ise "durma noktasına" geldiği bildiriliyor.

GOLDMAN SACHS: NİSANDA ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın yayımladığı son rapor, enerji krizinin boyutlarını gözler önüne serdi. Analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın sürmesi halinde:

• Üretim Kaybı: Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin Nisan ayında günlük 14,5 milyon varil (toplam üretimin yüzde 50’sinden fazlası) azalabileceğini öngörüyor.

• Toparlanma Süreci: Boğazın bugün açılması durumunda bile üretimin eski seviyelerine dönmesinin "birkaç ay" sürebileceği belirtiliyor.

DİPLOMATİK ÇIKMAZ: LÜBNAN ATEŞKESİ UZATILDI AMA...

Washington ve Tahran arasındaki müzakereler; İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail-Lübnan hattındaki istikrarsızlık nedeniyle kilitlenmiş durumda.

Her ne kadar Trump, Lübnan’daki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurarak bir miktar nefes aldırmış olsa da Hürmüz'deki deniz ablukası kalkmadığı sürece petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının sürmesi bekleniyor.

PİYASA ÖZETİ (24 NİSAN 2026)

• Brent Petrol: 106,98 dolar (Yüzde 16,25 haftalık artış)

• ABD Ham Petrolü (WTI): 97,40 dolar civarı