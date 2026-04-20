CNBC-e yayınında konuşan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Orta Doğu’daki ABD-İran eksenli gerilimin küresel enerji piyasaları üzerindeki risklerine değindi.

Gill, kurumun baz senaryosunu paylaştı. S&P’nin öngörüsüne göre stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın mayıs ayına kadar kapalı kalması bekleniyor.



Kaynak: Tradingview



BRENT PETROL ANALİZİ: HÜRMÜZ BOĞAZI BASKISI FİYATLARI TETİKLİYOR

S&P Global'in enerji fiyatlarındaki artış beklentisi, piyasalardaki rakamlara da yansımış durumda.

Ortadoğu'daki gerilimin kalbinde yer alan Hürmüz Boğazı'nın mayıs ayına kadar kapalı kalacağı yönündeki baz senaryo, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi destekliyor.

Saat 15.38 itibarıyla Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle tekrar 100 dolar barajına yelken açma sinyalleri veriyor:

• Güncel Fiyat: 96.11 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol, günlük bazda yüzde 3.03 artış gösterdi.

• Yıllık Performans: Petrol fiyatları son bir yılda yüzde 43.43 oranında değer kazanırken, yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 57.84 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı.

• Kritik Bant: Son bir yılın zirvesi olan 116.22 dolar seviyesine doğru hareketlenme, S&P’nin "faiz indirimi için enerji fiyatlarını izleyin" uyarısının temel nedenini oluşturuyor.

Bu durumun enerji fiyatlarında yaratacağı olası şokların yönetilmesi, Türkiye’nin ekonomi programı için de belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

REZERVLERDEKİ BASKI "ANLAŞILABİLİR"

Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" seviyesinde teyit eden ve görünümü "durağan" olarak belirleyen S&P, rezervlerdeki hareketliliği de yakından takip ediyor.

Gill, Merkez Bankası rezervleri üzerinde bir baskı olduğunu kabul etmekle birlikte bu durumun mevcut konjonktürde "anlaşılabilir" olduğunu ifade etti.

Not artışı için en kritik eşiğin ise rezervlerdeki kalıcı toparlanma olduğunun altını çizdi.

