Şirket yönetim kurulu, yasal kayıtlarda kâr gözükmesine rağmen, SPK mevzuatına göre hazırlanan konsolide tablolardaki zarar nedeniyle temettü dağıtılmayacağını açıkladı.

FİNANSAL TABLOLARDA İKİ FARKLI TABLO

Şirketin yönetim kurulu toplantısında ele alınan 2025 yılı finansal sonuçları, raporlama standartlarına göre farklılık gösterdi:

• Yasal Kayıtlar (VUK): Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 6.317.751 bin TL net dönem kârı oluştu.

• Konsolide Finansal Tablolar (TMS/TFRS): SPK mevzuatı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan tablolarda ise 14.707.184 bin TL net dönem zararı kaydedildi.

Kaynak: KAP

ZARAR NEDENİYLE KÂR DAĞITIMI YAPILAMAYACAK

Zorlu Enerji yönetimi, yasal kayıtlarda net dönem kârı bulunmasına rağmen, SPK mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması gerektiğini belirtti. Konsolide tablolarda yüksek miktarda dönem zararı bulunması sebebiyle, kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan bu karar, toplantıya katılanların oy birliği ile kesinleşti. Böylece Zorlu Enerji, 2025 yılı faaliyet döneminden elde edilen kârdan ortaklarına pay dağıtmama yoluna gitmiş oldu.

