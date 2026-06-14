Dolar ve euro fiyatları 14 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon beklentileri kur fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...

DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR?

Saat 09.08 itibarıyla dolar/TL'de alış fiyatı 46,2620 TL, satış fiyatı ise 46,2752 TL olurken Euro/TL tarafında ise aynı saat itibarıyla alış fiyatı 53,5275 TL, satış fiyatı ise 53,5597 TL seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksi, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.