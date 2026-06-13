BofA'nın alım tarafında ağırlık verdiği hisselerin başında Türkiye İş Bankası (ISCTR) gelirken, satış tarafında ise Pera Holding (PAHOL) öne çıktı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America'nın söz konusu tarihler arasında en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle sıralandı:

ISCTR: 62 milyon 558 bin 515 lot (%13,11) – Ortalama maliyet: 13,66 TL

ADESE: 29 milyon 371 bin 458 lot (%6,16) – Ortalama maliyet: 0,976 TL

YKBNK: 25 milyon 273 bin 21 lot (%5,30) – Ortalama maliyet: 35,277 TL

KZBGY: 18 milyon 515 bin 761 lot (%3,88) – Ortalama maliyet: 3,001 TL

EKGYO: 14 milyon 834 bin 237 lot (%3,11) – Ortalama maliyet: 19,477 TL

Kaynak: Forınvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde Bank of America'nın satış tarafında öne çıkan hisseler ise şu şekilde oldu:

PAHOL: 38 milyon 52 bin 118 lot (%7,09) – Ortalama maliyet: 1,646 TL

ALVES: 22 milyon 668 bin 95 lot (%4,22) – Ortalama maliyet: 2,81 TL

SASA: 22 milyon 184 bin 421 lot (%4,13) – Ortalama maliyet: 2,578 TL

IHLASR: 19 milyon 305 bin 453 lot (%3,60) – Ortalama maliyet: 0,257 TL

USAK: 14 milyon 793 bin 261 lot (%2,76) – Ortalama maliyet: 1,513 TL

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