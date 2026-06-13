Verilere göre, İş Yatırım'ın alım tarafında en fazla tercih ettiği hisse PSGYO olurken, satış tarafında ise DAPGM ilk sırada yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın incelenen dönemde en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO: 203 milyon 357 bin 118 lot (%27,19) – Ortalama maliyet: 3,381 TL

IHLAS: 35 milyon 320 bin 827 lot (%4,72) – Ortalama maliyet: 1,341 TL

SASA: 25 milyon 832 bin 483 lot (%3,45) – Ortalama maliyet: 2,507 TL

TRILC: 18 milyon 834 bin 309 lot (%2,52) – Ortalama maliyet: 1,374 TL

IZENR: 18 milyon 798 bin 991 lot (%2,51) – Ortalama maliyet: 10,04 TL

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde İş Yatırım'ın satış tarafında öne çıkan hisseler ise şöyle oldu:

DAPGM: 162 milyon 7 bin 753 lot (%18,61) – Ortalama maliyet: 11,144 TL

IHLASR: 54 milyon 122 bin 472 lot (%6,22) – Ortalama maliyet: 0,345 TL

CANTE: 51 milyon 45 bin 685 lot (%5,86) – Ortalama maliyet: 1,485 TL

ISCTR: 33 milyon 643 bin 485 lot (%3,86) – Ortalama maliyet: 13,819 TL

GSRAY: 20 milyon 813 bin 710 lot (%2,39) – Ortalama maliyet: 1,048 TL

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