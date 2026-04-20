QNBFK, sermaye yapısını güçlendirme yolunda kritik bir eşiği geride bıraktı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26 Mart 2026 tarihli bülteniyle onaylanan süreçte, QNB Finansal Kiralama’nın (QNBFK) 2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 2,5 milyar TL’ye yükseltildi.

1 Nisan’da başlayan rüçhan hakkı kullanım sürecinin ardından, kullanılmayan ve Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satışa sunulan 23.219,343 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

SATIŞ DETAYLARI VE HAKİM ORTAKLAR

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda, halka arz edilen bu artı payların yüzde 5’inden fazlasını alan isimler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.



Kaynak: KAP

QNBFK HİSSELERİNDE SON DURUM

Bedelli sermaye artırımı süreci devam ederken, hisse fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Saat 14.30 verilerine göre QNBFK hisseleri şu tabloyu çiziyor:

• Fiyat Seviyesi: Hisse, son işlem gününde yüzde 2,75 değer kaybıyla 42,50 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Hacim Verileri: Günlük işlem hacmi 2.077.922 TL olarak gerçekleşirken, lot bazında 50.435 adetlik bir el değiştirme söz konusu.

• Aralık Analizi: Hisse, yıllık bazda 51,65 TL ile zirveyi görürken, en düşük seviyesi olan 40,19 TL bandına oldukça yakın bir bölgede seyrediyor.



Kaynak: Forinvest



YATIRIMCININ GÖZÜ BİLANÇODA

Sermaye artırımı ile şirketin kasasına giren taze nakit akışının, önümüzdeki dönem finansal tablolara nasıl yansıyacağı merak konusu.

Yatırımcılar, bedelli sonrası oluşacak yeni mali yapının, yıllık bazda yüzde 40’lık bir getiri sunan hisse performansı üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

