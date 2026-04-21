Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), ana ortakları tarafından gerçekleştirilen hisse satışı sürecinin başarıyla tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirket ortaklarından Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlemin hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda ilgi gördüğü belirtildi.

İŞLEMİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Gerçekleştirilen "hızlandırılmış talep toplama" süreci sonucunda ortaya çıkan tablo şöyle:

• Satış Fiyatı: Hisse başına 208 TL olarak belirlendi.

• İskonto Oranı: Belirlenen fiyat, son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 14,5 iskonto içeriyor.

• Toplam Hasılat: Satıştan elde edilen brüt gelir 9.327.011.200 TL seviyesine ulaştı.

• Hisse Miktarı: Şirketin ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 13,9'unu temsil eden 44.841.400 adet B grubu payın satışı gerçekleştirildi.

KURUMSAL YATIRIMCILARDAN GÜÇLÜ TALEP

Yapılan açıklamada, Türkiye ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılardan gelen talebin çok güçlü olduğu vurgulandı.

Talepteki bu yoğunluk nedeniyle başlangıçta planlanan işlem büyüklüğünün artırıldığı belirtildi.

Hisse satış sürecinde finansal danışmanlık ve koordinasyon görevini ise HSBC üstlendi. HSBC, işlemde "münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı" olarak kilit rol oynadı.

Yaklaşık 9,3 milyar TL’lik bu nakit girişi, şirketin sermaye yapısı ve piyasa derinliği açısından yeni bir dönemin kapısını aralarken, hisseler yıllık zirvesine yakın seyretti.

20 Nisan Pazartesi gününü 243,40 lira seviyesinden tamamlayan GLRMK paylarında yıl içinde en yüksek 261 lira görüldü.

Hisselerde yıllık prim yüzde 60’ın üzerinde olurken, son bir ayda değer artışı yüzde 43’ü buldu.

