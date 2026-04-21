Europower Enerji (EUPWR), Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı" ihalesinde en avantajlı teklifi sunarak ihaleyi kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, ilgili kurum tarafından sözleşme imzalamak üzere davet alındığı bildirildi.

SÖZLEŞME 22 NİSAN'DA İMZALANACAK

Açıklamaya göre, Europower Enerji ile Toroslar EDAŞ arasında sözleşmenin 22 Nisan 2026 Çarşamba günü imzalanması planlanıyor.

İHALE BEDELİ 6,4 MİLYON DOLAR

Sözleşmenin baz bedelinin 6.445.000 dolar olduğu belirtildi. Güncel kur üzerinden hesaplandığında ihale bedelinin yaklaşık 289.187.000 TL'ye karşılık geldiği ifade edildi.