Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan ASTOR, yeni iş ilişkisi haberini yatırımcılarıyla paylaştı.

Astor Enerji A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle portföyüne dev bir sözleşme daha eklediğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 400/164 kV, 250 MVA oto transformatörü temini ihalesinde en avantajlı teklifi sunan şirket Astor Enerji oldu.

• İhale Bedeli: 528.000.000,00 TL (KDV hariç)

• İdare Bildirimi: İhalenin şirket uhdesinde kaldığı resmi makamlarca onaylandı.



HİSSELER YEŞİLLENDİ

Yeni ihale haberi, teknik grafiklerdeki pozitif seyirle de destekleniyor. Saat 11.25 itibarıyla ASTOR hisseleri, günlük bazda yüzde 5,64 oranında kayda değer bir artış göstererek 217,30 TL seviyesine ulaştı.

Şubat ayından bu yana yükselen bir kanal içerisinde hareket eden hisse, nisan ayı ortasındaki konsolidasyon evresini bu dev ihale haberiyle kırmış görünüyor.

