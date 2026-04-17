Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş. (FORMT), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, büyüme hedefleri doğrultusunda üç farklı şirketle satın alma görüşmelerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

9 Nisan 2026 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artırımı sonrası elde edilen kaynağın, doğrudan şirketin genişleme stratejisine aktarılacağı vurgulandı.

SATIN ALMA MASASINDAKİ ŞİRKETLER VE MEVCUT DURUM

Fon kullanım raporunda belirtilen "şirket satın almaları" maddesi uyarınca çalışmalarına hız veren Formet Metal, mobilya ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren üç önemli oyuncuyla masada.

Formet Metal’in radarındaki şirketlerle ilgili süreçler farklı aşamalarda seyrediyor.

Formet Metal tarafından yapılan açıklamada, tahsisli sermaye artırımından sağlanan fonun en verimli şekilde kullanılması için görüşmelerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Özellikle Ladin Kanepe ve Stella Bahçe Mobilya ile yürütülen görüşmelerde değerleme süreçlerinin tamamlanmış olması, bu iki şirket için yakın zamanda nihai kararların çıkabileceği sinyalini veriyor.

Proline Sandalye tarafında ise rapor hazırlık sürecinin ardından çıkacak sonuca göre pazarlık masasına oturulacağı belirtildi.

Yatırımcılar, bu satın alma hamlelerinin şirketin üretim kapasitesine ve pazar çeşitliliğine katacağı potansiyel ivmeyi yakından takip ediyor.

Görüşmelerin sonuçlanması durumunda yeni bir KAP açıklaması yapılması bekleniyor.