Borsa İstanbul'da şubat ayında 22 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan ve haziran ayı itibarıyla ralli başlatan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), piyasanın tüm dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul tarafından peş peşe getirilen sert işlem kısıtlamalarına ve brüt takas tedbirine rağmen hafta boyunca tavan serisini bozmayan hisse, bugün sert bir geri çekilmeyle tavan kilit serisini resmen bozdu.

Hissede kâr realizasyonunun yaşandığı gün, Bank of America’dan (BofA) pay alım açıklaması geldi.

BOFA RESMEN ORTAK OLDU

Bank of America tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi bildirime göre bankanın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, 9 Haziran 2026 tarihinde EMPAE paylarında devasa bir operasyon yürüttü. Yapılan açıklamaya göre Merrill Lynch International:

• 140,57 – 142,18 TL fiyat aralığından toplam 909.336 adet nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.

• Aynı gün 402.739 adet nominal tutarlı satış işlemi yaptı.

• Bu işlemlerin sonucunda net 506.597 adet Empa Elektronik payını portföyüne ekledi.

Bu alımla birlikte, Bank of America'nın iştiraki vasıtasıyla Empa Elektronik sermayesinde dolaylı yoldan sahip olduğu payların/oy haklarının oranı kritik eşik olan yüzde 5,033 seviyesine ulaştı.

AYLIK KAZANÇ YÜZDE 215

Saat 11:03 verilerinde hissenin şubat ayından bu yana çizdiği grafik kayda değer bir büyüme oranına işaret ediyor:

• Aylık Getiri: Hisse, haziran ayında başlattığı dikey yükseliş ivmesiyle birlikte son bir ayda yatırımcısına tam yüzde 215,59 oranında getiri sağladı.

• Zirveden Dönüş: EMPAE, bu hafta içi tarihi zirvesi olan 172 TL seviyesini test etti. Bugün gelen kâr satışlarıyla birlikte 156,80 TL seviyesine gerileyerek günlük bazda hafif eksiye döndü. Bugün tahtada gerçekleşen toplam anlık hacim ise 365,98 milyon TL'yi buldu.

ARACI KURUM DAĞILIMI: TAHTADA KİMLER VAR?

Tavanın bozulduğu bugünkü seans içindeki kurumsal ağırlığı net şekilde özetliyor:

Alıcılar Cephesi (İlk 5 Alıcı: 835.230 Lot)

• Garanti Yatırım: 221.750 lot net alım (yüzde 18,55 pay, 166,91 TL maliyet)

• İş Yatırım: 179.666 lot net alım (yüzde 15,03 pay)

• Vakıf Yatırım: 170.441 lot net alım (yüzde 14,26 pay)

• Midas ve Yapı Kredi ise toplamda 263 bin lota yakın alımla tahtayı desteklemeye çalışan diğer kurumlar oldu.

Satıcılar Cephesi (İlk 5 Satıcı: -951.939 Lot)

• Gedik Yatırım: -385.179 lot net satışla (yüzde 32,22 pay, 168,205 TL maliyet) tahtadaki en agresif satıcı oldu.

• Bank of America (BofA): Salı günü KAP raporuna yansıyan alımlarının aksine, bugün -242.759 lot net satışla (yüzde 20,31 pay, 167,564 TL maliyet) tahtada tavanın bozulmasında ana rolü oynadı.

• Bulls, Halk ve Tacirler Yatırım ise diğer net satıcılar arasında yer aldı.

Analistler, yüzde 5'lik payı aşan BofA'nın orta vadeli stratejisinin ve brüt takas süresinin bitiminin hissenin yeni yönünde tayin edici olacağını belirtiyor.

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