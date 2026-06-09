Şubat ayında halka arz edilen Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından getirilen işlem kısıtlamalarına ve brüt takas tedbirine rağmen tavana kilitlenmiş durumda.

Borsa İstanbul'da şubat ayında 22 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan Empa Elektronik (EMPAE), haziran ayında başlattığı güçlü yükseliş ivmesini kesintisiz sürdürüyor. Dünü tavan fiyattan kapatan hisse, bugün de yatırımcıların yoğun talebiyle işlem görüyor.

YENİ REKOR SEVİYE

Saat 11.30 verilerine göre EMPAE, bir önceki kapanış fiyatı olan 131 TL'den aldığı destekle bugün yüzde 10 oranında değer kazanarak 144.1 TL tavan fiyatına ulaştı. Bu rakam aynı zamanda hissenin "yıllık en yüksek" seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Günün ilk yarısında tahtadaki işlem hacmi 467.516.378 TL (3.313.932 lot) olarak gerçekleşirken, değişim oranlarına bakıldığında hissenin haftalık bazda yüzde 76.92, aylık bazda ise yüzde 178.99 gibi rekor bir prim yaptığı görülüyor.

SPK'DAN BRÜT TAKAS VE AÇIĞA SATIŞ TEDBİRİ

Hissede yaşanan bu aşırı oynaklık, regülatörlerin de hareket geçmesine neden oldu. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMPAE paylarında 09/06/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/07/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar 1 ay süreyle brüt takas uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca daha önceki aşamalarda tanımlanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri de brüt takas süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecek.

Öte yandan SPK'nın genel kararları uyarınca, 01/03/2026 tarihinde getirilen ve BIST 50 endeksindeki açığa satış yasaklarını kapsayan düzenleme de 12/06/2026 seans sonuna kadar uzatılmış durumda. Ancak tüm bu kısıtlamalar EMPAE'nin hızını kesmeye yetmedi.

ALIŞ TAHTASININ HAKİMİ BANK OF AMERİCA

Yatırımcıların yakından takip ettiği aracı kurum dağılımı (AKD) tablosu incelendiğinde, tavan fiyattaki alımların arkasındaki ana güç net bir şekilde ortaya çıkıyor. İlk 5 alıcının toplamda 932.288 lot aldığı, ilk 5 satıcının ise -856.172 lot çıkış yaptığı tahtada, net 76.116 lotluk alıcı üstünlüğü bulunuyor.

• Alıcıların Lideri (BofA): Dünyanın önde gelen yatırım kurumlarından Bank of America (BofA), toplam alımların tek başına yüzde 39,20'sini üstlenerek 449.052 net lot ile tahtanın en büyük alıcısı oldu. BofA'yı yüzde 16,16 pay ile Midas ve yüzde 15,34 pay ile Gedik Yatırım takip etti.

• Satıcılar Tarafı: Satış tarafında ise Yapı Kredi Yatırım yüzde 32,97 pay (377.732 lot) ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 13,65 pay ile Marbaş ve yüzde 10,15 pay ile Deniz Yatırım izledi.

BRÜT TAKAS UYGULAMASI NEDİR?

Borsada brüt takas uygulamaları genellikle hisselerdeki likiditeyi ve işlem hacmini düşürerek spekülatif hareketleri engellemeyi amaçlar.

Ancak EMPAE tahtasında kurumsal alıcıların tavan fiyatı domine etmesi, kısıtlamalara rağmen talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

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