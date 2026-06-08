Bu yıl şubat ayında halka arz olan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), haziran ayında başlattığı güçlü atağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdürüyor.

22 TL halka arz fiyatıyla borsaya adım atan teknoloji şirketi, tavan fiyattan işlem görüyor.

EMPAE payları yeni haftanın ilk gününde yüzde 9,99 oranında değer kazanarak 131 TL tavan fiyatına ulaştı. Hissede bugün görülen 131 TL seviyesi aynı zamanda hissenin "yıllık en yüksek" zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Hissenin periyodik performans tablosu ise yükselişin boyutunu gözler önüne seriyor:

• Haftalık Değişim: Yüzde 76,91 artış

• Aylık Değişim: Yüzde 170,66 artış

• Günün Hacmi: Saat 11.00 itibarıyla 2.992.652 lot işlem miktarı ile 380.924.319 TL toplam hacim.

TAHTANIN HAKİMİ BANK OF AMERİCA

Saat 11.00 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tavan serisinde kurumsal alımların gücü dikkat çekiyor.

İlk 5 alıcı kurum toplamda 811.178 TL (net lot karşılığı değer bazlı) işlem yaparken, ilk 5 satıcının dengesi -575.813 TL olarak gerçekleşti. Böylece net tarafta 235.365 TL'lik alıcılı bir fazlalık oluştu.

Öne Çıkan Alıcılar:



• Bank of America (BofA): 344.691 net lot alımı ve yüzde 37,42'lik payla tahtanın en büyük alıcısı oldu. Kurumun ortalama maliyeti 125,86 TL olarak gerçekleşti.

• Halk Yatırım: 264.727 lot (yüzde 28,74 pay) ile ikinci sırada yer aldı.

• Şeker Yatırım: 86.601 lot (yüzde 9,40 pay) ile alıcılar arasında ağırlık gösterdi.

Öne Çıkan Satıcılar:



• A1 Capital: -143.476 net lot satışı ve yüzde 15,57 pay ile satıcı tarafının başında yer aldı.

• Deniz Yatırım: -133.917 lot (yüzde 14,54 pay) satış gerçekleştirdi.

• Alnus Yatırım: -129.399 lot (yüzde 14,04 pay) ile satıcıları takip etti.

Halka arz fiyatı olan 22 TL'den bu yana sergilediği performansla fiyatını yaklaşık 6'ya katlayan EMPAE'de, yabancı ve kurumsal yatırımcıların alım iştahının devam edip etmeyeceği merakla takip ediliyor.

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